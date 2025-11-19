Antony dostał ofertę od giganta! Zdradził nazwę klubu

18:37, 19. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano / Ge Globo

Antony latem definitywnie opuścił Man United i przeniósł się do Realu Betis. W rozmowie z Ge Globo zdradził, że miał ofertę z topowego klubu w Europie. Skrzydłowego chciał Bayern Monachium.

Antony
Obserwuj nas w
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Antony

Bayern Monachium próbował ściągnąć Antony’ego

Antony w 2022 roku opuścił Ajax Amsterdam i podobnie jak Erik ten Hag wybrał Manchester United. Czerwone Diabły zapłaciły za niego aż 95 milionów euro. Pobyt w Premier League to historia, o której skrzydłowy będzie chciał zapomnieć. Reprezentant Brazylii zupełnie nie odnalazł się w najlepszej lidze na świecie. Co więcej, regularnie był wyśmiewany za popełniane błędy techniczne z piłką przy nodze.

Drugą część poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Realu Betis. W Hiszpanii na nowo odnalazł radość z grania w piłkę, co przełożyło się na 9 goli i 5 asyst w 26 meczach. Efekt? Andaluzyjczycy wykupi go latem z Man United za 22 mln euro.

Ostatnio w rozmowie z Ge Globo ujawnił, że jego kariera mogła potoczyć się inaczej. Antony był blisko dużego transferu do jednego z największych klubów na świecie. Brazylijczykiem interesował się Bayern Monachium, a piłkarz rozmawiał z Vincentem Kompanym.

Bayern próbował mnie pozyskać w ostatnich dwudziestu czterech godzinach letniego okna transferowego. Vincent Kompany zadzwonił do mnie osobiście. Rozmawialiśmy, powiedział, że zawsze był wielkim fanem mojej gry. Dałem jednak słowo Betisowi i nie mogłem ich zdradzić – powiedział Antony, cytowany przez Fabrizio Romano.

Jak dotąd Antony w minionym sezonie rozegrał 11 spotkań, w których zdobył 6 goli i zaliczył 2 asysty.

POLECAMY TAKŻE

Dayot Upamecano
Upamecano może trafić do Barcelony. Bayern wysłał jasny sygnał
Joan Laporta
Bayern rywalem Barcelony. Obrońca wybrał kierunek transferu
Vincent Kompany
Bayern Monachium chce napastnika. Gigant szykuje ofertę