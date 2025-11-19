Antony dostał ofertę od giganta! Zdradził nazwę klubu

Antony latem definitywnie opuścił Man United i przeniósł się do Realu Betis. W rozmowie z Ge Globo zdradził, że miał ofertę z topowego klubu w Europie. Skrzydłowego chciał Bayern Monachium.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Antony

Bayern Monachium próbował ściągnąć Antony’ego

Antony w 2022 roku opuścił Ajax Amsterdam i podobnie jak Erik ten Hag wybrał Manchester United. Czerwone Diabły zapłaciły za niego aż 95 milionów euro. Pobyt w Premier League to historia, o której skrzydłowy będzie chciał zapomnieć. Reprezentant Brazylii zupełnie nie odnalazł się w najlepszej lidze na świecie. Co więcej, regularnie był wyśmiewany za popełniane błędy techniczne z piłką przy nodze.

Drugą część poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Realu Betis. W Hiszpanii na nowo odnalazł radość z grania w piłkę, co przełożyło się na 9 goli i 5 asyst w 26 meczach. Efekt? Andaluzyjczycy wykupi go latem z Man United za 22 mln euro.

Ostatnio w rozmowie z Ge Globo ujawnił, że jego kariera mogła potoczyć się inaczej. Antony był blisko dużego transferu do jednego z największych klubów na świecie. Brazylijczykiem interesował się Bayern Monachium, a piłkarz rozmawiał z Vincentem Kompanym.

– Bayern próbował mnie pozyskać w ostatnich dwudziestu czterech godzinach letniego okna transferowego. Vincent Kompany zadzwonił do mnie osobiście. Rozmawialiśmy, powiedział, że zawsze był wielkim fanem mojej gry. Dałem jednak słowo Betisowi i nie mogłem ich zdradzić – powiedział Antony, cytowany przez Fabrizio Romano.

Jak dotąd Antony w minionym sezonie rozegrał 11 spotkań, w których zdobył 6 goli i zaliczył 2 asysty.