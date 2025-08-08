Antony ma ciekawą opcję na przyszłość. Może zastąpić legendę

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Antony

Benfica Lizbona chce sprowadzić Antony’ego

Przyszłość Antony’ego wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. Brazylijski skrzydłowy nie zamierza kontynuować swojej kariery w Manchesterze United, gdzie nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Choć kontrakt prawego napastnika z Czerwonymi Diabłami nadal obowiązuje, to agenci zawodnika aktywnie pracują nad sfinalizowaniem transferu do innego klubu. Zainteresowanie usługami atakującego wykazuje między innymi Benfica Lizbona, która planuje wzmocnienie ofensywy przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Jak podaje portugalski oddział stacji telewizyjnej „CNN”, włodarze z Estadio da Luz chcieliby wypożyczyć Antony’ego na kampanię 2025/2026. Skrzydłowy w składzie zespołu Orłów miałby zastąpić Angela Di Marię, który niedawno opuścił portugalską ekipę. Taki scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny. Manchester United wolałby bowiem sprzedać swojego piłkarza. Co więcej, sam Antony podobno faworyzuje powrót do Realu Betis, gdzie chciałby kontynuować karierę. Brazylijczyk czuje się doceniany na Półwyspie Iberyjskim.

Antony drugą część poprzedniego sezonu spędził właśnie na wypożyczeniu w drużynie z Sewilli i zaprezentował się tam z bardzo dobrej strony. 16-krotny reprezentant Brazylii wyróżniał się świetnym dryblingiem, przebojowością oraz skutecznością. Zupełnie inaczej wyglądał jego pobyt w Manchesterze United, gdzie nie zdołał spełnić oczekiwań po głośnym transferze z Ajaksu Amsterdam. W 2022 roku angielski gigant zapłacił za niego aż 95 milionów euro, ale Brazylijczyk nigdy nie prezentował wysokiej formy na Old Trafford. Teraz czeka go kolejny rozdział, choć jeszcze nie wiadomo, gdzie ostatecznie wyląduje.