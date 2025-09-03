Antony definitywnie opuścił Manchester United i dołączył do Realu Betis. Brazylijczyk mógł również wzmocnić Bayern Monachium. Zawodnik na łamach "El Partidazo de Cope" zdradził, dlaczego nie doszło do jego przeprowadzki do Niemiec.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony zdradził, dlaczego nie trafił do Bayernu Monachium

Antony drugą część minionego sezonu spędził na wypożyczeniu w Realu Betis. Brazylijczyk spędził w Hiszpanii wspaniałe chwile, ale latem wrócił do Manchesteru United. Długo trwała transferowa saga z udziałem skrzydłowego, ale w ostatnim dniu okienka definitywnie opuścił Old Trafford. 25-latek wrócił na Estadio Benito Villamarin za kwotę 22 milionów euro.

Tego lata Antony był bliski transferu do Bayernu Monachium. Reprezentant Brazylii mógł trafić do mistrza Niemiec, ale ostatecznie odmówił Bawarczykom. W rozmowie z „El Partidazo de Cope” wyjaśnił swoją decyzję. Skrzydłowy wcześniej dał już słowo Realowi Betis, że dołączy właśnie do tego klubu.

– Rozmawiałem z Bayernem. Nie wiem, czy chodziło o 7 milionów euro. Dałem jednak słowo Betisowi i ta transakcja była na 95% pewna. Chciałem dotrzymać słowa. Czułem się dobrze, kiedy podjąłem tę decyzję. Jestem tutaj bardzo szczęśliwy. Dzwoniło do mnie więcej niż pięć klubów – powiedział 25-latek.

Antony podczas wypożyczenia do Realu Betis rozegrał 26 spotkań. Brazylijczyk może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć pięć asyst.