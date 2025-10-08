Man United szykuje ofertę za skrzydłowego. Jest gotowy zapłacić fortunę

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Antoine Semenyo na celowniku Manchesteru United

Antoine Semenyo jest jednym z największych objawień obecnego sezonu Premier League. 25-letni skrzydłowy AFC Bournemouth imponuje formą, notując znakomite liczby na początku kampanii. W siedmiu ligowych występach zdobył już sześć bramek i zanotował trzy asysty, będąc jednym z liderów formacji ofensywnej ekipy Wisienek. Jego błyskawiczne rajdy, siła fizyczna oraz skuteczność pod bramką rywala sprawiły, że stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym. 29-krotny reprezentant Ghany udowadnia, iż jest gotowy na kolejny krok w karierze, a zimowe lub letnie okienko transferowe może przynieść mu upragnioną przeprowadzkę do klubu z europejskiego topu.

W ostatnich tygodniach nazwisko Semenyo pojawiało się w kontekście takich drużyn jak Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City czy Tottenham Hotspur. Według informacji brytyjskiego portalu „CaughtOffside.com”, do wyścigu o podpis Ghańczyka dołączył również Manchester United. Czerwone Diabły, które latem pozyskały już Benjamina Sesko, Bryana Mbeumo oraz Matheusa Cunhę, nadal szukają nowych rozwiązań w ofensywie. Ruben Amorim widzi w skrzydłowym Bournemouth zawodnika, który mógłby dodać zespołowi dynamiki i kreatywności na skrzydłach. Semenyo idealnie wpisuje się w profil piłkarza, jakiego United potrzebuje do realizacji założeń taktycznych.

Klub z Old Trafford zdaje sobie jednak sprawę, że pozyskanie gwiazdy AFC Bournemouth będzie kosztownym przedsięwzięciem. Media spekulują, że Wisienki mogą oczekiwać za niego nawet 80 milionów euro. Manchester United jest podobno gotowy podjąć ten finansowy wysiłek, aby sprowadzić zawodnika, który ma potencjał, żeby w dłuższej perspektywie stać się liderem linii ataku zespołu Red Devils. Antoine Semenyo trafił na Dean Court w 2023 roku z Bristol City za 10 milionów euro. Od tego czasu poczynił ogromny rozwój i wyrósł na jednego z najlepszych skrzydłowych w lidze. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2030 roku, co dodatkowo wzmacnia pozycję negocjacyjną AFC Bournemouth.