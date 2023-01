fot. PressFocus Na zdjęciu: Anthony Gordon

Anthony Gordon zostanie nowym zawodnikiem Newcastle United. Fabrizio Romano przekonuje, że wszystkie strony podpisały już potrzebne dokumenty, a skrzydłowy pozytywnie przeszedł testy medyczne.

Ambicje Newcastle United sięgają w tym sezonie walki o Ligę Mistrzów. “Sroki” zamierzają wykorzystać problemy Chelsea, Liverpoolu oraz Tottenhamu i znaleźć się na koniec rozgrywek w czołowej czwórce. Aby zwiększyć swoje szanse na sukces, tuż przed końcem styczniowego okienka finalizowany jest bardzo ciekawy transfer.

Na St. James’ Park trafi Anthony Gordon, o którym latem było bardzo głośno w kontekście przeprowadzki do Chelsea. Wygórowane żądania finansowe Evertonu sprawiły, że ostatecznie do tego transferu nie doszło. Zimą Newcastle United było bardzo zdeterminowane, a pozycja negocjacyjna “The Toffees” zdecydowanie gorsza. Kluby doszły do porozumienia w sprawie transakcji, która pochłonie 40 milionów funtów z budżetu “Srok”. W grę wchodzą jeszcze bonusy, na mocy których Everton może zarobić dodatkowe pięć milionów funtów.

Z informacji Fabrizio Romano wynika, że do oficjalnego ogłoszenia może dojść jeszcze dzisiaj. Wszystkie strony podpisały potrzebne dokumenty, a sam zawodnik z powodzeniem przeszedł testy medyczne. Transfer jest niezagrożony.

21-latek rozegrał w tym sezonie 16 ligowych spotkań i strzelił trzy bramki. Wielkim zwolennikiem tego ruchu jest Eddie Howe, który widzi w młodym Angliku olbrzymi potencjał.

