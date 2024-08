Raków Częstochowa sprzedał Ante Crnaca za ponad 10 milionów euro do Norwich. Prezes klubu Piotr Obidziński w rozmowie z Kanałem Sportowym ujawnił, że nie jest to rekord transferowy ligi.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ante Crnac

Obidziński mówi prost: Krążymy wokół rekordu, ale nie przekraczamy 11 milionów.

Raków Częstochowa pod koniec sierpnia dokonał rekordowej dla klubu sprzedaży Ante Crnaca. Chorwacki napastnik oficjalnie opuścił drużynę spod Jasnej Góry na rzecz grającego w Championship – Norwich. Kwota transferu 20-latka krąży wokół rekordu transferowego w PKO BP Ekstraklasie, lecz jak sugeruje prezes Medalików, oficjalnie w bazie sprzedaż napastnika nie widnieje jako rekord.

Piotr Obidziński w rozmowie z Kanałem Sportowym opowiedział o szczegółach wysokości transferu Ante Crnaca do Norwich. Choć nie wskazał konkretnej kwoty, to poinformował, że przychód ze sprzedaży Chorwata to kwota dwucyfrowa. Natomiast w najbliższych latach ze względu na liczne bonusy suma transakcji może przekroczyć obecny rekord, który wynosi ponad 11 milionów euro za sprzedaż Kacpra Kozłowskiego do Brighton.

– Nie możemy tego potwierdzić. Obowiązuje mnie poufność, nie mogę podać kwoty podstawowej. Krążymy wokół rekordu, ale nie przekroczyliśmy 11 milionów. Przekroczyliśmy 10, ale nie mogę powiedzieć, że w bazie jest rekord – powiedział Piotr Obidziński, cytowany przez Kanał Sportowy.

– Wszystko zależy od bonusów. Nie mówię o procentach od przyszłego transferu, bo one oczywiście są, ale o namacalnych bonusach. Głęboko wierzę, że w ciągu najbliższych sezonów będziemy mieli rekord, choć nikt tego nie mierzy – dodał prezes Rakowa Częstochowa.

Ante Crnac w barwach Rakowa wystąpił zaledwie w 40 meczach, w których zdobył 9 goli i zanotował 6 asyst. Z Medalikami był związany od sezonu 2023/2024, gdy trafił pod Jasną Górę ze Slavena Belupo za ok. 1,3 mln euro.