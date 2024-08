Jose Mourinho chciał, aby do Fenerbahce trafił Kingsley Coman. Jak podaje Christian Falk, gwiazda Bayernu Monachium nie rozważa transferu do ligi tureckiej.

Coman nie dla Fenerbahce, Mourinho musi obejść się smakiem

Jose Mourinho ma za sobą pierwsze dwa miesiące w roli trenera Fenerbahce. Od pierwszego dnia pobytu w Turcji legendarny szkoleniowiec wziął się za budowę kadry na nowy sezon. W tym czasie do klubu trafiło kilka gwiazd na czele m.in. z Youssefem En Nesyrim, Caglarem Soyuncu czy Allanem Saint-Maximinem. Mimo to Portugalczyk wciąż szuka wzmocnień, a niedawno próbował namówić na grę w lidze tureckiej jedną z obecnych gwiazd Bayernu Monachium.

Jak poinformował Christian Falk, portugalski szkoleniowiec chciał, aby pod jego skrzydła trafił Kingsley Coman. Skrzydłowy znajduje się na wylocie z Bayernu Monachium i niewykluczone, że jeszcze latem opuści szeregi Die Roten. Wiadomo jednak, że następnym przystankiem w karierze Francuza na pewno nie będzie Fenerbahce. The Special One usłyszał negatywną odpowiedź na próby namówienia Comana do przeprowadzki nad Bosfor. Dziennikarz zaznaczył, że 28-latek czeka na oferty od klubów z czołowych lig w Europie.

Fenerbahce pod wodzą Jose Mourinho w ubiegłym tygodniu odpadło z kwalifikacji Ligi Mistrzów. Pogromcą tureckiego klubu okazało się OSC Lille z Francji. Żółte Kanarki w nadchodzącej edycji europejskich pucharów będą grać w Lidze Europy. Natomiast w rozgrywkach ligowych po 2. kolejkach zespół Sebastiana Szymańskiego zajmuje 5. miejsce z dorobkiem 4 punktów.