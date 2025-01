Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa bardzo blisko Liverpoolu

Liverpool powoli przygotowuje się już na ewentualne rozstanie z Mohamedem Salahem, którego kontrakt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. W tym momencie niewiele wskazuje na to, że włodarzom The Reds uda się przekonać egipskiego gwiazdora do przedłużenia umowy. Aktualna oferta nie zadowala bowiem doświadczonego skrzydłowego. Zatem klub z Anfield Road będzie musiał porządnie wzmocnić skład w przypadku odejścia 32-latka.

Jak podaje portal “AfricaFoot.com”, Liverpool już działa w tej sprawie i jest o krok od sprowadzenia Anisa Hadjego Moussy. Skrzydłowy Feyenoordu Rotterdam ma 22 lata i mierzy 176 centymetrów. Wielkim zwolennikiem talentu tego piłkarza podobno jest trener zespołu Czerwonych, czyli Arne Slot. Co prawda holenderski szkoleniowiec nie miał okazji trenować młodego atakującego, ale dalej bacznie śledzi mecze swojego byłego klubu, gdzie błyszczy Algierczyk.

Nie wiadomo, czy urodzony w Paryżu prawoskrzydłowy miałby przeprowadzić się na Anfield Road już w styczniu, czy dopiero latem. Trzykrotny reprezentant Algierii z powodzeniem występuje w barwach holenderskiej drużyny od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na De Kuip za 3,5 miliona euro z belgijskiej ekipy, Patro Eisden Maasmechelen. Ponadto grał dla Vitesse Arnhem, RC Lens oraz US Torcy. W obecnym sezonie Anis Hadj Moussa strzelił 12 goli i zanotował 4 asysty.

Liverpool ma zapłacić za algierskiego zawodnika około 10 milionów funtów.

Oglądaj skróty meczów Liverpoolu [WIDEO]