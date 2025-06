Angel Rodado od pewnego czasu był łączony z przenosinami do Turcji. Gwiazdor Wisły Kraków nie trafi jednak do Trabzonsporu, gdyż ten ma na oku innych zawodników.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado nie trafi do Turcji. Prezydent zaprzeczył

Wisła Kraków rozpoczęła już przygotowania do nowego sezonu. W poniedziałek w klubie pojawił się Angel Rodado, choć jego przyszłość oczywiście nie jest jeszcze wyjaśniona. Gwiazdor cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i nie wyklucza chęci spróbowania sił w nowym otoczeniu. Dotychczas jego priorytetem było wprowadzenie Białej Gwiazdy do Ekstraklasy, co po raz kolejny się nie powiodło.

Krakowski klub jest oczywiście zdeterminowany, aby zatrzymać swojego największego gwiazdora. Zaoferował mu przedłużenie umowy i jeszcze lepsze zarobki. Do ostatecznej decyzji daleka droga, gdyż Rodado wpierw chce poznać inne możliwości. W przypadku sprzedaży, Wisła oczekuje za Hiszpana około 1,5 mln euro.

WIDEO: Skróty meczów Betclic 1. ligi – Wisła Kraków

Od pewnego czasu media spekulowały o potencjalnym transferze Rodado do Trabzonsporu. Turecki gigant miał włączyć się do walki o gwiazdę pierwszej ligi, natomiast ten kierunek przeprowadzki wykluczył sam prezydent Trabzonsporu Ertugrul Dogan. Zaznaczył, że faktycznie jest plan na wzmocnienie linii ataku, ale Rodado nie znajduje się na liście życzeń.

Nie przesądza to o pozostaniu Hiszpana w Krakowie. Wiśle ubywa jeden konkurent, ale pozostali dalej mają na niego chrapkę. W kontekście polskiego podwórka, Rodado był do tej pory łączony z chociażby Lechem Poznań, Widzewem Łódź czy Rakowem Częstochowa.