Defensor Barcelony zastanawia się nad przyszłością. Może opuścić Camp Nou

15:28, 8. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Andreas Christensen ma ważny kontrakt z Barceloną do 30 czerwca 2026 roku. Duński stoper jest gotowy wysłuchać ofert od innych klubów - donosi gazeta Mundo Deportivo.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Andreas Christensen rozważy oferty od innych klubów

Przyszłość Andreasa Christensena w Barcelonie stoi pod znakiem zapytania. Duński stoper ma ważny kontrakt z Dumą Katalonii jedynie do 30 czerwca 2026 roku, co sprawia, że w najbliższych miesiącach zapadnie kluczowa decyzja dotycząca jego dalszej kariery. Włodarze z Camp Nou są co prawda gotowi rozpocząć rozmowy w sprawie przedłużenia umowy z 29-letnim defensorem, jednak postawili jeden istotny warunek. Piłkarz musiałby zgodzić się na znaczną obniżkę wynagrodzenia, co w obecnej sytuacji finansowej Barcelony jest koniecznością.

Najnowsze informacje w sprawie 80-krotnego reprezentanta Danii przekazał hiszpański dziennik „Mundo Deportivo”. Według tego źródła Christensen zamierza rozważyć także oferty od innych klubów i dopiero później podejmie ostateczną decyzję dotyczącą swojej przyszłości.

Doświadczony obrońca nie wyklucza pozostania na Camp Nou, a nawet preferuje taki scenariusz, jednak atrakcyjniejsze warunki finansowe w innym zespole mogą skłonić go do zmiany otoczenia. W ostatnich miesiącach jego nazwisko pojawiało się w kontekście takich klubów jak AC Milan, Atletico Madryt oraz West Ham United.

Wychowanek Brondby IF, który aktualnie pauzuje z powodu kontuzji, występuje w barwach Barcelony od lipca 2022 roku. Wówczas przeniósł się do stolicy Katalonii na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu kontraktu z Chelsea. W trakcie swojej kariery reprezentował również Borussię Moenchengladbach. Christensen w koszulce ekipy Blaugrany rozegrał łącznie 97 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty. Według portalu „Transfermarkt” mierzący 187 centymetrów stoper jest obecnie wyceniany na około 10 milionów euro.