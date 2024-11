Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Gleison Bremer

Joachim Andersen i Benoit Badiashile pod lupą Juventusu

Gleison Bremer na początku października zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, przez co najprawdopodobniej nie wybiegnie już na boisko w obecnym sezonie. Poważny uraz 27-letniego stopera pokrzyżował plany trenera Juventusu – Thiago Motty – który w brazylijskim defensorze widział lidera linii obrony. Dlatego Stara Dama najprawdopodobniej ruszy na rynek transferowy w najbliższym styczniowym okienku transferowym.

Jak dowiedział się włoski dziennik “La Gazzetta dello Sport”, włodarze Bianconerich wytypowali dwóch kandydatów do zastąpienia Gleisona Bremera i co ciekawe, obaj defensorzy występują na co dzień w angielskiej Premier League. Uwagę Juventusu przykuli bowiem Joachim Andersen z Fulham oraz Benoit Badiashile z Chelsea. Pierwszy z wymienionych piłkarzy to 28-letni Duńczyk, a drugi zawodnik jest 23-letnim Francuzem.

Obaj stoperzy mierzą około 195 centymetrów, więc ich atutem jest na pewno gra w powietrzu. Joachima Andersena wycenia się na 35 milionów euro, a wartość rynkowa Benoita Badiashile’a wynosi 30 milionów euro. Turyński gigant musiałby wyłożyć na stół podobną kwotę w przypadku ewentualnego pozyskania jednego z obrońców. Na korzyść Duńczyka działa większe doświadczenie, zaś we Francuzie drzemie ogromny potencjał.

W tym momencie Juventus ma na koncie 24 punkty i zajmuje 6. miejsce w tabeli Serie A.