Ambitne plany Lyonu. Chce trzech piłkarzy Manchesteru City

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Olympique Lyon na zakupach w Anglii

Olympique Lyon ma bardzo dobre relacje z Manchesterem City, co jest efektem tegorocznej przeprowadzki Rayana Cherkiego do angielskiego klubu. Wówczas negocjacje między stronami przebiegły sprawnie. Francuski zespół liczy, że w najbliższym zimowym okienku transferowym uda się zrealizować ruchy w przeciwnym kierunku, pozyskując kilku piłkarzy z Etihad Stadium. Drużyna Les Gones, która ostatecznie pozostała na najwyższym poziomie rozgrywkowym, planuje dodać jakości i doświadczenia do swojego składu.

Według najnowszych informacji przekazanych przez serwis „Goal.com” Olympique Lyon jest zainteresowany sprowadzeniem Kalvina Phillipsa, Nico O’Reillya oraz Josha Wilsona-Esbranda. Transfery te pozwoliłyby francuskiemu klubowi znacząco zwiększyć rywalizację w środku pola, gdzie gra pierwsza wymieniona dwójka zawodników oraz na lewej stronie obrony, gdzie najlepiej się czuje ostatni ze wspomnianych piłkarzy. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy negocjacje będą dotyczyć wypożyczeń czy transferów definitywnych.

Największe doświadczenie spośród wymienionej trójki bez wątpienia posiada Kalvin Phillips, który jest 31-krotnym reprezentantem Anglii. 29-letni pomocnik nie zdołał jednak przekonać do siebie trenera Manchesteru City – Pepa Guardioli – a ostatnio występował czasowo dla Ipswich Town oraz West Hamu United. Według serwisu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi 12 milionów euro. W przypadku powodzenia transakcji, Phillips mógłby stać się jednym z liderów Lyonu, a 20-letni O’Reilly oraz 22-letni Wilson-Esbrand dodaliby ekipie prowadzonej przez Paulo Fonsekę młodzieńczego polotu.