Alvis Jaunzems, który był przymierzany do Lechii Gdańsk, ostatecznie ma zostać nowym zawodnikiem Stali Mielec - dowiedział się dziennikarz portalu WP Sportowe Fakty, Piotr Koźmiński.

IMAGO / Jan-Erik Eriksen Na zdjęciu: Alvis Jaunzems

Alvis Jaunzems będzie kolejnym wzmocnieniem Stali Mielec

Reprezentant Łotwy wcześniej był łączony z Lechią Gdańsk

Prawy obrońca ostatecznie wyląduje jednak w Ekstraklasie

Alvis Jaunzems o krok od Stali Mielec

Jak informuje Piotr Koźmiński z redakcji portalu “WP Sportowe Fakty”, Stal Mielec dopina transfer Alvisa Jaunzemsa, który niedługo ma przylecieć do Polski, żeby przejść testy medyczne. Prawy obrońca trafi do Biało-Niebieskich na zasadzie transakcji definitywnej.

Co ciekawe, boczny defensor wcześniej był przymierzany do pierwszoligowej Lechii Gdańsk, gdzie przeniosło się już dwóch innych zawodników Valmiery. Reprezentant Łotwy ostatecznie wybrał jednak ofertę z PKO BP Ekstraklasy, co nie powinno nikogo dziwić.

Alvis Jaunzems pomimo gry na boku obrony może pochwalić się niezłymi statystykami – w poprzedniej kampanii rozegrał 28 meczów, strzelił 3 bramki i zaliczył 6 asyst.