Szymon Gorski / PressFocus Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń ma wyraźne braki w kadrze

Kibice tego klubu domagają się transferów

Zapytany o kwestię wzmocnień został Jens Gustafsson

Pogoń potrzebuje transferów. Gustafsson odbija piłkę do Adamczuka

Pogoń w czwartek zagra o honor z Gentem w eliminacjach do Ligi Konferencji. Przed meczem z urazami zmagają się: Stipica, Wędrychowski, Malec, Zech, a z klubu odchodzi Łęgowski. Do problemów szczecinian odniósł się Jens Gustafsson.

– Byłem dość mocno zmartwiony po ostatnim meczu, jeśli chodzi o sytuacje kadrową. Do dzisiaj to się nie poprawiło. Ci zawodnicy, którzy byli kontuzjowani po Radomiaku będą niedostępni. Sytuacja nie jest więc idealna – komentuje opiekun Pogoni. Ta potrzebuje transferów. Czy jednak takowe nastąpią?

– Pytanie dotyczące wzmocnień nie jest pytaniem do mnie, tylko do dyrektorów klubu. To pytanie powinno być skierowane do dyrektora Dariusza Adamczuka – rzekł szwedzki trener na konferencji prasowej.