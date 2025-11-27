Allegri na nich nie stawia. Piłkarze chcą opuścić Milan

Milan należy do drużyn, które wykonują najmniej zmian w Serie A, co odzwierciedla podejście Massimiliano Allegrego. Według Calciomercato trener ufa wąskiej grupie graczy, a kilku zawodników musi walczyć o swoją przyszłość.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Max Allegri

Allegri stawia na stabilny skład, a część piłkarzy czeka na swoją szansę

Milan prezentuje w tym sezonie podejście oparte na minimalnej rotacji. Massimiliano Allegri przyjął ustawienie 3-5-2 i konsekwentnie trzyma się wybranej jedenastki. W trzynastu kolejkach drużyna notuje średnio trzy i pół zmiany na mecz. To najniższy wynik w Serie A i jeden z najniższych w całej Europie. Allegri podkreśla, że rotacja ma sens tylko wtedy, gdy jest konieczna. Podczas konferencji przed meczem z Lazio wyjaśnił, że kontuzje i absencje wpływały bardziej na decyzje niż chęć eksperymentów.

Jednym z jego sukcesów jest odbudowanie formy Tomoriego i Pavlovica. Trener pchnął Matteo Gabbiego na nowy poziom, co docenił selekcjoner reprezentacji. Ale De Winter pojawia się rzadko na boisku. Rozegrał 345 minut w lidze i pełne spotkanie w pucharze. Sztab uważa go za ważny element kadry, choć na razie pozostaje zmiennikiem. Odogu ma tylko jedenaście minut w pucharze i opuści klub w styczniu, by zdobyć doświadczenie. Athekame także gra mało i choć strzelił kluczowego gola z Pisą i pozostanie rezerwowym dla Saelemakersa.

Sytuacja Jashariego wynika z poważnej kontuzji, która wykluczyła go na wiele tygodni. Klub liczy, że po powrocie stanie się ważnym wzmocnieniem środka pola. Loftus Cheek również nie gra za dużo, mimo wysokiej oceny trenera. Potrzebuje lepszej dyspozycji fizycznej i stabilnych występów, jeśli chce myśleć o przedłużeniu kontraktu wygasającego w 2027 roku.

Największym rozczarowaniem pozostaje Nkunku. Francuz przybył do Mediolanu z dużymi oczekiwaniami, lecz spędził na boisku tylko 264 minuty i zanotował jedną asystą. Allegri nadal go wspiera, ale widzi w nim przede wszystkim zmiennika. Jak donosi „Calciomercato” nie wszyscy piłkarze Milanu są zadowoleni ze swojej roli w klubie. Mówi się, że część chce odejść w styczniu, by regularnie grać.

