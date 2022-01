PressFocus Na zdjęciu: Alexis Sanchez

Alexis Sanchez poszukuje wyjścia z Interu Mediolan. Chilijczyk zaoferował się Evertonowi, który może tej zimy stracić dwie ofensywne gwiazdy i będzie potrzebować zastępstwa.

Alexis Sanchez chce zimą odejść z Interu Mediolan

Chilijczyk zaoferował się Evertonowi

Klub z Liverpoolu może w styczniu stracić Richarlisona lub Daniela Calverta-Lewina, więc potrzebować będzie zastępstwa

Sanchez chce powrotu do Premier League

Alexis Sanchez może niebawem powrócić do Premier League. Były gracz Arsenalu i Manchesteru United poszukuje odejścia z Interu Mediolan. Dla Simone Inzaghiego jest głównie rezerwowym i mistrzowie Włoch najchętniej pożegnaliby się zimą z Chilijczykiem, który inkasuje sporą pensję. Chilijczyk zaoferował swoje usługi Evertonowi.

The Toffees mogą być zainteresowani taką transakcją. Mówi się, że już w styczniu Rafa Benitez może stracić Richarlisona albo Daniela Calverta-Lewina. Odejście którejkolwiek z tych gwiazd zmusi Everton do natychmiastowego wyszukania następcy. Dla The Toffees pozyskanie 33-latka nie byłoby wielkim ryzykiem. Inter Mediolan jest skłonny oddać swojego zawodnika za darmo, byle tylko pozbyć się jego pensji z listy płac.

W bieżącym sezonie Sanchez rozegrał szesnaście spotkań dla Nerazzurrich we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy gole i tyle samo asyst. Fani Premier League mają dobre wspomnienia po Chilijczyku. W angielskiej ekstraklasie 33-latek rozegrał 154 spotkania. Strzelił w nich 63 bramki.

