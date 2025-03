Arsenal pewny swego. Hitowe wzmocnienie coraz bliżej

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Martin Zubimendi o krok od Arsenalu

Martin Zubimendi, gwiazdor Realu Sociedad, od dawna jest priorytetowym celem Arsenalu i wygląda na to, że Kanonierzy ostatecznie dopną swego. Jak donosi David Ornstein z portalu “The Athletic”, przeprowadzka defensywnego pomocnika na Emirates Stadium to bardzo prawdopodobny scenariusz, a sprawa ma być na zaawansowanym etapie. Włodarze londyńskiego klubu podobno są przekonani, że 26-letni Hiszpan dołączy do ekipy The Gunners podczas najbliższego letniego okienka transferowego.

Zatem wszystko wskazuje na to, że Martin Zubimendi będzie kontynuował swoją karierę w Arsenalu, a to oznacza, iż co najmniej kilku europejskich gigantów obejdzie się smakiem. Przypomnijmy, że według medialnych doniesień chrapkę na zakontraktowanie 15-krotnego reprezentanta Hiszpanii mają również między innymi Real Madryt, FC Barcelona, Liverpool czy Manchester City. Działacze Kanonierów są jednak najbardziej zdeterminowani, co najprawdopodobniej zaowocuje nawiązaniem współpracy z gwiazdą La Ligi.

Władze wicelidera Premier League muszą wyłożyć na stół 60 milionów euro, ponieważ dokładnie tyle wynosi klauzula odstępnego hiszpańskiego zawodnika. Urodzony w 1999 roku piłkarz, który jest wychowankiem Realu Sociedad, dla swojej macierzystej drużyny rozegrał łącznie 225 spotkań, zdobył 9 bramek oraz zanotował 9 asyst. Dotychczas rozchwytywanemu pomocnikowi udało się wstawić do gabloty tylko jedno trofeum – Puchar Hiszpanii – po który baskijska ekipa sięgnęła w kampanii 2019/2020.