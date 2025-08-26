Lechia pozyskała bramkarza. Dobiła targu z klubem Premier League

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alex Paulsen

Oficjalnie: Alex Paulsen przeszedł do Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk w oficjalnym komunikacie potwierdziła pozyskanie nowego bramkarza. Do zespołu prowadzonego przez Johna Carvera dołączył 23-letni Alex Paulsen, który przenosi się na Pomorze na zasadzie rocznego wypożyczenia z angielskiego AFC Bournemouth. Wszystko wskazuje na to, że polski klub nie ma możliwości wykupu golkipera po zakończeniu sezonu, ponieważ nie poinformowano o takiej klauzuli w umowie. Golkiper z Nowej Zelandii będzie rywalizował o miejsce między słupkami z Szymonem Weirauchem.

Alex Paulsen, mimo że formalnie związany jest z AFC Bournemouth, wciąż czeka na swój debiut w angielskiej Premier League. Do ekipy Wisienek trafił w 2024 roku, kiedy to angielski klub zapłacił za niego 2,3 miliona euro na rzecz Wellington Phoenix. Ostatnią kampanię spędził na wypożyczeniu w Auckland FC. Warto dodać, że 23-latek ma już za sobą występy w reprezentacji Nowej Zelandii – dotychczas dwukrotnie zagrał dla drużyny narodowej, co pokazuje, że jest uznawany w ojczyźnie za bramkarza z dużym potencjałem.

Alex Paulsen nowym Lechistą 😎



Więcej o wypożyczeniu bramkarza 👉 https://t.co/wS94LBcgbR pic.twitter.com/DLcncZBSmx — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) August 25, 2025

Lechia Gdańsk w letnim okienku transferowym sprowadziła już sześciu nowych zawodników – oprócz Alexa Paulsena kontrakty podpisali także Dawid Kurminowski, Alvis Jaunzems, Matus Vojtko, Mohamed Awad Alla oraz Maksym Dyachuk. Pomimo poważnych wzmocnień składu, drużyna Johna Carvera wciąż ma jednak trudne zadanie do wykonania – obecnie zamyka tabelę PKO BP Ekstraklasy, nie mając na koncie ani jednego punktu. Przypomnijmy, że zespół Budowlanych rozpoczął sezon z ujemnym dorobkiem punktowym w związku z niespełnieniem wymogów dotyczących prognozy finansowej.