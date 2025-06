Radomiak Radom lada moment dokona kolejnego wzmocnienia składu. Bardzo bliski przeprowadzki do ekstraklasowego klubu jest bowiem Alex Niziołek, który dotychczas szkolił się w Borussii Dortmund - dowiedział się Szymon Janczyk z portalu Weszło.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Joao Henriques - trener Radomiaka Radom

Alex Niziołek o krok od Radomiaka Radom

Radomiak Radom jest bardzo aktywny na rynku transferowym, sprowadzając już trzech nowych zawodników podczas letniego okienka. Przypomnijmy, że do drużyny prowadzonej przez Joao Henriquesa przeprowadzili się Filip Majchrowicz (bramkarz), Jeremy Blasco (środkowy obrońca) oraz Vasco Lopes (prawy skrzydłowy). Wszystko wskazuje na to, iż następnym nabytkiem drużyny Zielonych będzie Alex Niziołek, który do tej pory szkolił się w renomowanej akademii Borussii Dortmund.

Takie informacje ujawnił dziennikarz portalu „Weszło” – Szymon Janczyk – zdaniem którego 18-letni napastnik jest o krok od przeprowadzki do ekstraklasowego klubu. Radomiak Radom ustalił już wszystkie szczegóły transakcji z udziałem utalentowanego zawodnika, którego umowa z obecnym pracodawcą wygasa 30 czerwca 2025 roku. Tak więc młodzieżowy reprezentant Polski może dołączyć do ekipy z Radomia na podstawie wolnego transferu, czyli bez kwoty odstępnego.

Alex Niziołek całą dotychczasową karierę spędził w Niemczech. Środkowy napastnik swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w szkółce Fortuny Dusseldorf, a w 2019 roku trafił do akademii Borussii Dortmund. W ostatnim czasie grał w drużynie U-19 (33 mecze, 9 bramek i 4 asysty), natomiast wcześniej zakładał koszulkę zespołu U-17 (21 spotkań, 13 goli oraz 6 ostatnich podań). Zatem statystyki młodzieńca z piłki juniorskiej robią ogromne wrażenie. Czas pokaże, czy osiemnastolatek będzie tak skuteczny na boiskach PKO BP Ekstraklasy.