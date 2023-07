Posiłki prosto z Bułgarii. Śląsk Wrocław wzmocnił formację obronną

Śląsk Wrocław potwierdził transfer Aleksa Petkowa. Bułgarski defensor podpisał z polskim zespołem roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Na boiskach Ekstraklasy będziemy go oglądali z numerem 5 na koszulce.

Śląsk Wrocław potwierdził transfer Aleksa Petkova

Kontrakt Bułgara na ten moment będzie obowiązywał przez rok

23-latek poprzednio bronił barw Arda Kardzhali

Oficjalnie: Aleks Petkov zasilił szeregi Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przedstawił kibicom transfer. Nowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Jacka Magierę został Aleks Petkow. Bułgarski defensor związał się z polskim klubem rocznym kontraktem, ale zapis w umowie informuje o opcji przedłużenia o kolejne dwa lata.

– Jestem walczakiem, zawsze daje z siebie wszystko, na każdym treningu i meczu. Tego na pewno mogą ode mnie oczekiwać kibice Śląska. Liczę, że kolejny sezon będzie dla naszej drużyny znacznie lepszy. Klub i miasto zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Nie mogę się doczekać pierwszych spotkań w Ekstraklasie i cieszę się na nowy rozdział mojej kariery, tutaj we Wrocławiu – mówił Aleks Petkow w rozmowie ze stroną klubową Śląska Wrocław.

– Środek obrony to pozycja, które wymaga wzmocnień w naszej drużynie i cieszymy się, że nowym stoper został Aleks. To bardzo wysoki, silny zawodnik, potrafi grać głową, wygrać pojedynek z napastnikiem. Jest ciągle dość młody, ale już ze sporym doświadczeniem, również reprezentacyjnym. Liczymy, że doda sporo jakości do linii defensywnej Śląska – przyznał Dawid Balda, dyrektor sportowy wrocławskiego klubu.

