Al-Ittihad oferuje 75 milionów euro za nastolatka z FC Porto

Al-Ittihad złożyło szaloną ofertę, za nastolatka z FC Porto. Klub z Arabii Saudyjskiej proponuje aż 75 milionów euro - informuje Sacha Tavolieri. Piłkarz jest otwarty na zmianę klubu.

Rodrigo Mora może przenieść się do Al-Ittihad

Al-Ittihad w poprzednim sezonie niespodziewanie wygrało rozgrywki Saudi Pro League, zdobywając 10. w historii tytuł. Karim Benzema i spółka okazali się lepsi m.in. od Al-Hilal i Al-Nassr, wyprzedzając ich z dużą przewagą. Przed startem nowego sezonu w Rijadzie myślą o kolejnych wzmocnieniach. Jak dotąd stawiali na krajowych zawodników, ale teraz zwrócili uwagę na talent z Portugalii.

Jak informuje Sacha Tavolieri przygotowywana jest oferta, którą Al-Ittihad chce złożyć FC Porto. Obiektem zainteresowania ma być Rodrigo Mora. Kwota transferu miałaby sięgnąć aż 75 milionów euro, lecz byłaby rozłożona na kilka rat. Co ciekawe w umowie nastolatka jest zapisana suma odstępnego o wartości 70 mln euro. Saudyjczycy nie chcą jednak płacić klauzuli, oferując wyższą kwotę w ratach, aby przekonać Portugalczyków do sprzedaży. Warto zaznaczyć, że na transfer do Arabii Saudyjskiej jest otwarty sam piłkarz.

Mora mimo młodego wieku ma na swoim koncie już 36 spotkań w Porto, gdzie zdobył 11 goli i zanotował 4 asysty. W seniorskim zespole zadebiutował w sezonie 2024/2025. Kontrakt ze Smokami ma ważny do czerwca 2030 roku, a Transfermarkt wycenia go na 40 mln euro.

Co ciekawe w Porto gra aktualnie Gabri Veiga, który w przeszłości również zdecydował się na wyjazd do Saudi Pro League. W wieku 21 lat zamienił Celtę Vigo na Al-Ahli. Na europejskie boiska wrócił latem tego roku. Smoki zapłaciły za niego 15 mln euro.