Agent Cristiano Ronaldo poprowadzi karierę Feio? To dałoby Goncalo gigantyczne możliwości [NASZ NEWS]

Goncalo Feio mocnym piętnem odznacza pobyt w Legii. Najpierw uratował sezon, awansując do pucharów, a teraz przebija się przez kolejne rundy Ligi Konferencji UEFA. Nie uchodzi to uwadze... potężnych agencji menedżerskich. Do goal.pl dotarły bardzo ciekawe informacje.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Kontrakt do końca sezonu

Przychodząc do Legii, Goncalo Feio nie miał zbyt mocnej pozycji negocjacyjnej. Przejęcie tak wielkiego jak na polskie warunki klubu było jednak dla niego wyjątkową szansą i skupił się na jej wykorzystaniu. Najpierw było uratowanie sezonu awansem do pucharów, a teraz udane występy w Lidze Konferencji UEFA. Pozycja w lidze jest niezadowalająca, ale tu wszystko jest jeszcze możliwe. Podobnie jak w Pucharze Polski, gdzie w najbliższą środę Legia zmierzy się u siebie z Jagiellonią.

Kontrakt Portugalczyka obowiązuje do końca sezonu, ale są w nim zapisy o przedłużeniu pod pewnymi warunkami. W tym momencie nic nie słychać natomiast o ewentualnych rozmowach o szybszym prolongowaniu, ale trochę nie ma się co temu dziwić. Feio, jak wiadomo, ma niezwykle wybuchowy charakter, o czym w klubie przekonano się już kilka razy. Wygląda więc na to, że w tym przypadku Legia poczeka na rozwój wydarzeń. Na każdym froncie.

W “stajni” wielcy piłkarze, ale i wielcy trenerzy

Ciekawe informacje docierają natomiast do goal.pl w kontekście ewentualnej współpracy Feio z zagraniczną agencją menedżerską. Jak słyszymy w kuluarach, pojawił się pomysł, aby Portugalczyk dołączył do… Jorge Mendesa, który pokierował praktycznie całą karierą Cristiano Ronaldo.



Mendes, jeden z najpotężniejszych agentów świata futbolu, prowadzi kariery nie tylko świetnych piłkarzy, ale i wielkich trenerów. W tym momencie, jak wynika ze strony Transfermarkt, reprezentuje takich szkoleniowców jak Jose Mourinho, Sergio Conceicao, Nuno Espirito Santo, Marco Silva, Bruno Lage, Gennaro Gattuso.

Łączy ich Ruben Vinagre

Z dwóch źródeł słyszymy, że pojawiła się możliwość, że Feio dołączyłby do Mendesa, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Nie ulega jednak wątpliwości, że gdyby do takiej współpracy doszło, to przed szkoleniowcem Legii otworzyłyby się gigantyczne możliwości.



Co ciekawe, Mendes przeprowadził już wcześniej kilka transferów Rubena Vinagre, który do Legii trafił w dużej mierze dzięki Goncalo Feio. Zresztą, w praktyce Vinagre wciąż w pewnym sensie jest związany z Mendesem i niewykluczone, że to właśnie znów ten agent, mający piłarzy o wartości 1,45 miliarda euro, przeprowadzi jego transfer wychodzący z Legii. Oczywiście, najwcześniej latem.