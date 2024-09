Rabiot szuka nowego klubu. Odrzucił jeden kierunek

Adrien Rabiot nie znalazł jeszcze nowego klubu po odejściu z Juventusu. Według Fabrizio Romano 29-letni pomocnik na pewno nie trafi do ligi tureckiej.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Adrien Rabiot nie wybiera się do Turcji

Adrien Rabiot nie przedłużył kontraktu z Juventusem, co oznacza, że aktualnie jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. Francuski pomocnik nie znalazł jeszcze nowego klubu, choć na brak ofert nie może narzekać. 29-latka w ostatnim czasie kusiły bowiem najlepsze drużyny z ligi tureckiej, jednak 48-krotny reprezentant Trójkolorowych najwyraźniej nie jest zainteresowany wyjazdem nad Bosfor.

Fabrizio Romano w mediach społecznościowych ujawnił, że Adrien Rabiot czeka na propozycje z innych kierunków i póki co nie planuje wyjazdu do Turcji. 29-latek jest łączony również z saudyjskim Al-Nassr, ale wydaje się, że pomocnik planuje kontynuować swoją karierę w Premier League. Adriena Rabiota przymierza się do Manchesteru United czy Liverpoolu, jednak na razie nie ma żadnych konkretów.

Francuski piłkarz z powodzeniem występował w barwach Juventusu od 2019 roku, kiedy przeprowadził się na Allianz Stadium za darmo z Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot w koszulce Bianconerich rozegrał łącznie 212 meczów, zdobył 22 bramki i zaliczył 15 asyst.

Warto dodać, że Francuz jako zawodnik Starej Damy wstawił do gabloty między innymi mistrzostwo Serie A (2019/2020) oraz dwa Puchary Włoch (2020/2021 i 2023/2024). W tym momencie ciężko powiedzieć, gdzie Adrien Rabiot będzie kontynuował swoją karierę.