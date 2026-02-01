Turcja jest niezwykle popularnym kierunkiem dla polskich piłkarzy. Jak się okazuje, lada moment dołączy tam kolejny zawodnik. Adrian Benedyczak zostanie wypożyczony z Parmy Calcio do Kasimpasy - informuje Yagiz Sabuncuoglu.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Adrian Benedyczak

Adrian Benedyczak wzmocni Kasimpasę

Turcja od lat pozostaje jednym z ulubionych kierunków zagranicznych transferów dla polskich piłkarzy. Tamtejsza liga kusi nie tylko atrakcyjnymi kontraktami finansowymi, ale też dużym zainteresowaniem kibiców i wysokim poziomem sportowym. Dla wielu zawodników stanowi szansę na regularną grę, medialną rozpoznawalność i dalszy rozwój kariery. Lada moment na boiska Super Lig trafi kolejny z naszych rodaków.

Z informacji przekazanych przez Yagiza Sabuncuoglu dowiadujemy się, że w zimowym okienku transferowym Adrian Benedyczak przeniesie się do Turcji. Polski zawodnik opuści Parmę Calcio i dołączy do Kasimpasy w ramach wypożyczenia. Lada moment możemy spodziewać się oficjalnego komunikatu, ponieważ strony osiągnęły już porozumienie.

Adrian Benedyczak już od pięciu lat reprezentuje barwy Parmy Calcio. Przenosiny napastnika z Pogoni Szczecin do Włoch budziły spore zaskoczenia, ale jak widać, 25-latek poradził sobie w Italii. Polak jednak stał się ofiarą awansu swojej drużyny do Serie A. Znacznie wtedy osłabła jego pozycja w zespole. Crociati wreszcie podjęli decyzję o wypożyczeniu wychowanka Portowców.

W obecnym sezonie Adrian Benedyczak rozegrał 17 spotkań pod okiem Carlosa Cuesty. Zawodnik Parmy Calcio zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.