Ademola Lookman jest zdecydowany na zmianę klubu, do której ma dojść po sezonie. Gwiazda Atalanty generuje wielkie zainteresowanie. Do walki o jego podpis dołączają angielscy giganci - przekazał Caught Offside.

Nie tylko Juventus. Arsenal i Liverpool ruszają po gwiazdę

Ademola Lookman na przestrzeni ostatnich dwóch lat zapracował na status wielkiej gwiazdy. Znakomicie układa się jego pobyt w Bergamo, gdzie jest kluczową postacią ofensywy. Uważa się go również za jednego z najlepszych piłkarzy w całej Serie A, o czym świadczą świetne liczby. W trwającym sezonie uzbierał już 15 bramek i 7 asyst we wszystkich rozgrywkach.

Nigeryjczyk ma jednak za sobą trudne dni. Atalanta odpadła z Ligi Mistrzów po przegranym dwumeczu z Club Brugge, a on sam w kluczowym momencie zmarnował rzut karny. Po spotkaniu trener Gian Piero Gasperini użył wobec niego bardzo krytycznych słów, co przesądziło o jego decyzji. Po sezonie ma zamiar opuścić Atalantę i sfinalizować ruch do jednego z europejskich gigantów.

Lookman od dawna budzi spore zainteresowanie na rynku, a obecna sytuacja jedynie przyspieszyła działania klubów. Po 27-latka zgłasza się Juventus, którego dyrektor sportowy już w styczniu spotkał się z działaczem Atalanty. Choć Stara Dama jest obecnie faworytem, czeka ją jeszcze wymagająca rywalizacja, bowiem Lookmana na liście życzeń mają również Anglicy.

Liverpool i Arsenal szykują wzmocnienia na lato, a Lookman to jeden z kandydatów. Ściągnięcie tego piłkarza nie wiązałoby się z przesadnym wydatkiem, bowiem umowa z Atalantą jest ważna tylko do połowy 2026 roku. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Nigeryjczyk zostanie wytransferowany poniżej rynkowej wartości. Zarówno The Reds, jak i Kanonierzy nawiązali już kontakt w celu przeprowadzenia hitowej operacji.