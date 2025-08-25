Puszcza wypożyczy napastnika Rakowa. Spore wzmocnienie

Adam Basse w tym momencie nie ma żadnych szans na regularną grę w Rakowie Częstochowa. Dlatego 17-letni napastnik uda się na roczne wypożyczenie do pierwszoligowej Puszczy Niepołomice - informuje Szymon Janczyk z portalu Weszło.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz - trener Puszczy Niepołomice

Adam Basse zasili szeregi Puszczy Niepołomice

Adam Basse uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy w Polsce, jednak na ten moment jego sytuacja w Rakowie Częstochowa nie należy do najłatwiejszych. Szkoleniowiec drużyny Medalików – Marek Papszun – ma bowiem do swojej dyspozycji bardziej doświadczonych napastników, którzy w hierarchii są wyżej od 17-letniego snajpera i to oni dostają więcej minut na boisku. Brak regularnej gry mógłby zahamować rozwój młodego zawodnika, dlatego w klubie z Jasnej Góry uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie czasowe rozstanie.

Jak donosi Szymon Janczyk z portalu „Weszło”, Adam Basse zostanie wypożyczony na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Nowym klubem 17-latka będzie Puszcza Niepołomice, która po spadku z elity nie radzi sobie najlepiej w rozgrywkach Betclic 1. Ligi – w tym momencie znajduje się tuż nad strefą spadkową. W ekipie prowadzonej przez Tomasza Tułacza młody napastnik powinien otrzymać zdecydowanie więcej szans na grę. Trener zespołu Żubrów zyska natomiast wysokiego oraz perspektywicznego atakującego, który może okazać się wartościowym wzmocnieniem składu jego drużyny.

Kariera Adama Basse’a, który ma polsko-senegalskie korzenie, nie jest szablonowa. 17-latek urodził się w Stanach Zjednoczonych i właśnie tam stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Trenował w takich akademiach jak Curtis Warriors, Cedar Stars Academy czy New York City FC. Do Polski trafił w 2024 roku, podpisując wówczas kontrakt ze Śląskiem Wrocław. Już po pół roku jego talent został dostrzeżony przez Raków Częstochowa, który zapłacił za niego 250 tysięcy euro. Teraz Adam Basse dostanie szansę na regularne występy w Puszczy Niepołomice, co może być kluczowe dla dalszego rozwoju utalentowanego napastnika.