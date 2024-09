AC Milan podjął decyzję. Ten zawodnik na wylocie z klubu

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Luka Jović będzie musiał pożegnać się z Milanem

AC Milan wiązał duże nadzieje z Luką Joviciem, widząc w serbskim zawodniku ważną postać w swoim ataku. 26-latek finalnie jednak nie przekonał swoją grą i wszystko wskazuje na to, że niebawem przygoda piłkarza z Czerwono-czarnymi dobiegnie końca.

Dziennikarz Nicolo Schira przekazał, że zarząd Milanu podjął już decyzję w sprawie przyszłości Jovicia. Tym samym w najbliższym oknie transferowym zawodnik ma szukać sobie nowego klubu. Niejasne jest tylko to, czy piłkarz zmieni pracodawcę na zasadzie wypożyczenia, czy transferu definitywnego.

Jović dołączył do Milanu we wrześniu 2023 roku z Fiorentiny na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej serbski piłkarz reprezentował barwy Realu Madryt. W tym sezonie urodzony w Loznicy piłkarz zaliczył tylko dwa występy, w których ani razu nie skierował piłki do siatki. Spędził na boisku 64 minuty. Od momentu, gdy piłkarz trafił do Milanu, to jak na razie ogólnie rozegrał 32 spotkaniach, strzelając w nich dziewięć goli. Na koncie zawodnika znalazła się też jedna asysta.

Milan aktualnie plasuje się na 10. miejscu w tabeli ligi włoskiej, co jest efektem jednego zwycięstwa, dwóch remisów i jednej porażki. W niedzielny wieczór Rossoneri w derbach zmierzą się z Interem Mediolan.

