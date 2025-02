AC Milan wkrótce z nowym napastnikiem. Już przybył do Włoch

AC Milan korzysta z ostatnich godzin zimowego okna transferowego. CalcioMercato.com przekonuje, że Rossoneri są w trakcie finalizowania transferu do ataku.

fot. Cristiano Barni / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Santiago Gimenez zostanie nowym graczem AC Milan

AC Milan w trakcie trwającego okna transferowego pozyskał jak na razie tylko Kyle’a Walkera, ale możliwe, że wkrótce ogłosi kolejne wzmocnienie. Wszystko wskazuje na to, że Rossoneri będą mieć nowego gracza w ofensywie.

CalcioMercato.com przekazało, że nowym napastnikiem ekipy z San Siro zostanie Santiago Gimenez. Zawodnik trafi do Milanu z Feyenoordu Rotterdam. W niedziele piłkarz ma przejść testy medyczne, po których ma parafować kontrakt do 2029 roku. Dzięki tej umowie zawodnik będzie mógł liczyć na zarobki na poziomie 2,5 miliona euro rocznie.

Zawodnik jest już we Włoszech i już zdążył udzielić krótki wypowiedzi przedstawicielom mediów. – Jestem zadowolony. Pozdrawiam kibiców Milanu i mocno ich ściskam. Jestem tutaj, bo to wspaniały klub. Dajmy z siebie wszystko dla niego – przekazał piłkarz.

23-letni meksykański napastnik to 32-krotny reprezentant kraju. W tym sezonie błyszczał skutecznością nie tylko w Redivisie, ale również w Lidze Mistrzów. Jak na razie wystąpił w 19 spotkaniach. Strzelił w nich 16 goli i zaliczył też trzy kluczowe podania. Santiago Gimenez to klasyczny środkowy napastnik, którego rynkowa wartość wynosi 37 milionów euro. W związku z transferem do ekipy z Serie A piłkarza zabraknie w niedzielnej batalii z udziałem ekipy z Rotterdamu i Ajaxu. Mecz odbędzie się w ramach 21. kolejki ligi holenderskiej.

