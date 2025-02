Man City nie chce płacić 60 milionów, ale szuka porozumienia

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City cały czas liczy na transfer Nico Gonzaleza

Manchester City ostatnio zaczął odbudowywać swoją pozycję w Premier League. Ekipa Josepa Guardioli na dzisiaj ma w każdym razie 15 punktów straty do pierwszego Liverpoolu, więc trudno sobie wyobrazić, aby The Citizens obronili mistrzowski tytuł. Wygląda zatem na to, że celem jest wywalczenie miejsca w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem władze klubu pracują nad poprawą jakości w zespole.

Według informacji dziennikarza Fabrizio Romano klub z Etihad Stadium ma plan, aby pozyskać Nico Gonzaleza z FC porto. Kłopot w tym, że klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie zawodnika, wynosi 60 milionów euro. Angielski klub nie zamierza płacić takiej sumy, licząc na porozumienie i sfinalizowanie transakcji za kwotę nieznacznie przekraczającą 40 milionów euro.

Nico Gonzalez to argentyński środkowy pomocnik, który dołączył do ekipy z Estadio do Dragao w lipcu 2023 roku z FC Barcelony. Kosztował wówczas blisko dziewięć milionów euro. Aktualny kontrakt piłkarza z FC Porto obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. W tej kampanii Nico Gonzalez wystąpił jak na razie w 29 spotkaniach. Strzelił w nich siedem goli, a także zaliczył sześć kluczowych podań. Rynkowa wartość dziewięciokrotnego reprezentanta Hiszpanii kształtuje się według Transfermarkt w wysokości 18 milionów euro.