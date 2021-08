AC Milan celuje w transfer mistrza Premier League

Bernardo Silva w powszechnej opinii jest jednym z tych zawodników, który jest gotowy do tego, aby rozstać się z Man City. Portugalczyk był brany pod uwagę jako zawodnik, który mógłby trafić do Tottenhamu Hotspur na zasadzie wymiany za Harry’ego Kane. Bernardo Silva, nie był jednak zainteresowany takim rozwiązaniem. Najnowsze informacje sugerują, że piłkarz znalazł się na radarze jednego z klubów Serie A.

Bernardo Silva może jeszcze tego lata zmienić barwy klubowe

W związku z tym, że do Man City trafił Jack Grealish, to zmniejszyły się szanse na regularne występy Portugalczyka

Chętny na pozyskanie zawodnika może być AC Milan, podaje Daily Star

Bernardo Silva zamieni Man City na Milan?

Bernardo Silva, znalazł się podobno na celowniku AC Milanu. Wicemistrzowie Włoch, aby pozyskać zawodnika, muszą liczyć się z wydatkiem w wysokości mniej więcej 45 milionów funtów. Rossoneri chcieliby wypożyczyć piłkarza na dwa lata za 15 milionów funtów, czytamy na Daily Star. Tymczasem po dwóch latach zawodnik miałby dołączyć do ekipy z San Siro za 30 milionów funtów na zasadzie transferu definitywnego.

Zdaniem angielskich dziennikarzy bardzo realny jest scenariusz, że działacze mistrzów Premier League zgodzą się na odejście zawodnika. Gdyby transakcja doszła do skutku, to Man City mógłby odzyskać pieniądze zainwestowane w 27-latka latem 2017 roku, gdy był kupowany z AS Monaco. Bernardo Silva, raczej szans na grę w szeregach The Citizens nie ma po tym, jak do tej ekipy za 100 mln funtów dołączył Jack Grealish z Aston Villi.

W związku z powyższym Bernardo Silva wydaje się otwarty na zmianę nie tylko klubu, ale również ligi. Tym bardziej że w ekipie Stefano Pioliego powstaje bardzo ciekawy zespół. Tego lata już do tego klubu trafił Olivier Giroud. Wraz z Portugalczykiem i Zlatanam Ibrahimoviciem w Mediolanie całkiem nieźle prezenowałaby się siła ofensywna. Dodając do tego grona jeszcze takich piłkarzy jak Ante Rebić, czy Brahim Diaz, to mamy do czynienia z zespołem, który mógłby rywalizować z każdym bez kompleksów.

