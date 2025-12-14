100 milionów funtów! Salah na celowniku giganta

Mohamed Salah może odejść z Liverpoolu. Jeśli zdecyduje się na taką decyzję, to do gry wkroczą kluby z Arabii Saudyjskiej, które są gotowe zapłacić za niego nawet 100 milionów funtów, o czym informuje "Mail on Sunday".

Nawet 100 milionów euro za Salaha

Liverpool w tym sezonie zawodzi i jest to dość eufemistyczne określenie. Z pewnością więc ten mijający właśnie rok będzie dla kibiców The Reds słodko-gorzki, bowiem z jednej strony świętowali oni w nim mistrzostwo kraju, ale z drugiej obecny sezon jest daleki od oczekiwań, szczególnie, że letnie transfery miały jeszcze wznieść zespół na wyższy poziom. Tak się nie stało i dlatego też w ostatnim czasie sporo mówiło się o przyszłości Arne Slota.

Holender co prawda wygrał dwa ostatnie mecze, ale jego pozycja nadal nie może być pewna. Szczególnie, że popadł on w konflikt z Mohamedem Salahem, który jest dla kibiców ikoną. Sytuacja pomiędzy trenerem a Egipcjaninem jest na tyle napięta, że nawet pomimo komunikatów o poprawie relacji, konflikt ten będą chciały wykorzystać kluby z Arabii Saudyjskiej. Według informacji przekazanych przez serwis „Mail on Sunday”, jeśli Salah zdecyduje się na odejście z Liverpoolu, to kluby z Arabii są gotowe zapłacić za niego nawet sto milionów funtów.

Mohamed Salah w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie 20 spotkań i zdobył w nich pięć goli oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 33-letniego Egipcjanina na 30 milionów euro. Jego obecna umowa z The Reds wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

