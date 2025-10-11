Superliga pod ostrzałem! Mocne słowa prezydenta PSG do Realu

Real Madryt to jeden z tych klubów, który jest żywo zainteresowany powstaniem Superligi. Ostatnio konkretny przekaz w kierunku Los Blancos wyraził prezydent PSG.

Nasser Al-Khelaifi z konkretnym przesłaniem do Realu Madryt

Real Madryt to jeden z klubów, który obok FC Barcelony i Juventusu popiera powstanie Superligi. Tymczasem ostatnio swoim stanowiskiem w tej sprawie podzielił się szef PSG.

– Jesteśmy jedną rodziną. Chcemy, żeby wszyscy byli razem. To prawda. I chcemy, żeby Real Madryt też był z nami. Chcemy, żeby wszyscy działali wspólnie. To nasza rodzina i nasz dom, to dom dla nas wszystkich – przekonywał Nasser Al-Khelaifi cytowany przez Goal.com.

– W związku z tym nie potrzebujemy nowych rozgrywek. Dzisiaj mamy najlepsze rozgrywki klubowe w najlepszych formatach. Tego właśnie chcemy i tego chciała do tej pory Barcelona. Zobaczymy, co będzie dalej – uzupełnił szef klubu z Paryża i prezes Europejskiego Stowarzyszenia Klubów.

Superliga to rozgrywki, które są planowane od kilku lat. Poważniejszy krok w tej sprawie został wykonany w kwietniu 2021 roku. Wówczas łącznie 12 klubów zdecydowało o powstaniu nowego formatu. Trzy kolejne ekipy miały dołączyć do projektu, a pięć klubów miało się corocznie kwalifikować do Superligi.

Finalnie jednak wiele klubów wycofało się z planu kolejno 20 i 21 kwietnia. Z kolei w czerwcu 2024 roku z koncepcji utworzenia nowych rozgrywek wycofał się Juventus. Wciąż natomiast za powstaniem nowego formatu piłkarskiego stoją Barcelona i Real Madryt.

