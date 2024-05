Prezydent Realu Madryt nazwany idiotą. Szokujący wyciek rozmów

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Aleksandar Ceferin

Prezydent UEFA obraził Florentino Pereza

Real Madryt od 2019 roku nie ma najlepszych relacji z UEFA. Wówczas Królewscy podjęli pierwszą próbę utworzenia Superligi, czyli niezależnego projektu. To wyjątkowo nie spodobało się włodarzom europejskiej federacji, którzy publicznie potępili pomysł Florentino Pereza.

Teraz światło dzienne ujrzały prywatne rozmowy prezydenta UEFA Aleksandara Ceferina z Luisem Rubialesem. Ówczesny prezes Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej również był przeciwko Superlidze, ale próbował nieco poprawić relacje Realu Madryt z UEFA. Poniżej prezentujemy zapis ujawnionych rozmów, które przetłumaczył serwis RealMadryt.pl.

Rubiales: Florentino, Bartomeu i ja próbowaliśmy poszukać kandydata przeciwko Tebasowi, ale myślę, że teraz Florentino jest przeciwko mnie. Będę jednak szedł dalej. Pozycja UEFA jest tą uczciwą. […] Jesteśmy silni. Jeśli chcesz, mogę porozmawiać z Florentino

Rubiales: Porozmawiam z Florentino, bo jeśli tutaj w Hiszpanii będę mieć przeciwko sobie Tebasa i Florentino, to będzie dla mnie niemożliwe

Rubiales: Daj nam pomyśleć, co będzie najlepsze. To bardzo dumny człowiek

Rubiales: Myślę, że możemy spróbować porozmawiać i wszystko uspokoić, ale ja pozostanę na 100% z tobą. O to się nie martw

Rubiales: ZAWSZE

Ceferin: Ja też jestem dumny, nie zapominaj o tym. Nie chcę z nim rozmawiać. Zrobiłbym to tylko dla ciebie. To idiota i rasista! Nie uspokajaj spraw dla mnie, ja tego nie potrzebuję. Chcę tylko tego, żebyś był silny

Wypłynięcie tych rozmów może jeszcze bardziej skomplikować relacje na linii Real Madryt – UEFA. Do najbliższego spotkania Aleksandara Ceferina z Florentino Perezem dojdzie 1 czerwca na Wembley, gdy Królewscy zagrają z Borussią Dortmund w finale Ligi Mistrzów.

SPRAWDŹ: Liverpool rusza po gwiazdę za 100 milionów euro. Real rezygnuje