Prezes PSG reaguje na decyzję Realu. Słowa o Perezie zaskakują

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Superliga upada. Al Khelaifi broni Florentino Pereza i chwali UEFA

Real Madryt potwierdził definitywne zamknięcie projektu Superligi po wycofaniu się Barcelony. Klub z Madrytu został sam w inicjatywie, która miała zmienić układ sił w europejskiej piłce i ograniczyć wpływ UEFA.

Głos w sprawie zabrał prezes Paris Saint Germain Nasser Al Khelaifi, który zasiada w Komitecie Wykonawczym UEFA jako przedstawiciel ECA. Katarczyk z jednej strony wyraził zadowolenie z zakończenia projektu, a z drugiej oddał szacunek Florentino Perezowi. – Dziękuję Florentino Perezowi, eleganckiemu i inteligentnemu człowiekowi, wizjonerowi, który zawsze stara się rozwijać i ulepszać różne rzeczy – powiedział. Dodał również, że każdy, kto twierdzi, iż Perez przegrał, nie rozumie futbolu.

Szef PSG nie ukrywał radości z końca Superligi. – Jestem niezwykle dumny i szczęśliwy. Chciałbym podziękować wszystkim stronom zaangażowanym w to historyczne porozumienie – podkreślił. Jego zdaniem europejska piłka wyszła z całej sytuacji silniejsza.

Al Khelaifi podziękował także prezydentowi UEFA. – Dziękuję prezydentowi UEFA, który każdego dnia niestrudzenie pracuje dla dobra europejskiego futbolu. To najbardziej inteligentny i pokorny lider – stwierdził. Na koniec zaznaczył, że w tej sprawie nie ma przegranych. – Najważniejsze jest to, że wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Nikt nie przegrał. Wygrała piłka nożna i tego wszyscy chcieliśmy dla dobra kibiców – zakończył.

