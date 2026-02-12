Prezes PSG reaguje na decyzję Realu. Słowa o Perezie zaskakują

09:29, 12. lutego 2026 11:20, 12. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Real Madryt oficjalnie zakończył projekt Superligi, który miał uniezależnić futbol od UEFA. Nasser Al Khelaifi skomentował decyzję i zaskoczył słowami o Florentino Perezie.

Nasser Al-Khelaifi
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Superliga upada. Al Khelaifi broni Florentino Pereza i chwali UEFA

Real Madryt potwierdził definitywne zamknięcie projektu Superligi po wycofaniu się Barcelony. Klub z Madrytu został sam w inicjatywie, która miała zmienić układ sił w europejskiej piłce i ograniczyć wpływ UEFA.

Głos w sprawie zabrał prezes Paris Saint Germain Nasser Al Khelaifi, który zasiada w Komitecie Wykonawczym UEFA jako przedstawiciel ECA. Katarczyk z jednej strony wyraził zadowolenie z zakończenia projektu, a z drugiej oddał szacunek Florentino Perezowi. – Dziękuję Florentino Perezowi, eleganckiemu i inteligentnemu człowiekowi, wizjonerowi, który zawsze stara się rozwijać i ulepszać różne rzeczy – powiedział. Dodał również, że każdy, kto twierdzi, iż Perez przegrał, nie rozumie futbolu.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Szef PSG nie ukrywał radości z końca Superligi. – Jestem niezwykle dumny i szczęśliwy. Chciałbym podziękować wszystkim stronom zaangażowanym w to historyczne porozumienie – podkreślił. Jego zdaniem europejska piłka wyszła z całej sytuacji silniejsza.

Al Khelaifi podziękował także prezydentowi UEFA. – Dziękuję prezydentowi UEFA, który każdego dnia niestrudzenie pracuje dla dobra europejskiego futbolu. To najbardziej inteligentny i pokorny lider – stwierdził. Na koniec zaznaczył, że w tej sprawie nie ma przegranych. – Najważniejsze jest to, że wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Nikt nie przegrał. Wygrała piłka nożna i tego wszyscy chcieliśmy dla dobra kibiców – zakończył.

Zobacz również: Barcelona uspokaja w sprawie Rashforda. Wiadomo, kiedy wróci