Wiśniewski i Żurkowski z nowym trenerem! Powrót legendy

Spezia w składzie z Przemysławem Wiśniewskim i Szymonem Żurkowskim będzie miała nowego trenera. Dziennikarze włoskiego Sky Sport nie mają wątpliwości, że będzie nim Roberto Donadoni.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Roberto Donadoni poprowadzi Spezię z Polakami w składzie

Spezia, czyli drugoligowy włoski klub, w którym od lat grają polscy piłkarze. W przeszłości zawodnikami drużyny z Ligurii byli: Jakub Kiwior, Arkadiusz Reca i Bartłomiej Drągowski. Aktualnie z klubem związani są Przemysław Wiśniewski i Szymon Żurkowski.

Tegoroczne rozgrywki w Serie B nie należą do udanych, ponieważ Spezia zajmuje dopiero 19. miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów. Ze względu na kiepskie wyniki, a także zagrożenie spadkiem do Serie C zdecydowano się na zmianę trenera. Pracę stracił Luca D’Angelo, ale lada moment zatrudniony ma zostać nowy trener. Włoscy dziennikarze Sky Sport nie mają wątpliwości, kto nim będzie.

Wszystko wskazuje na to, że prezes Spezii zdecydował się na duże nazwisko. Po kilku latach przerwy do piłki wraca Roberto Donadoni. To właśnie były selekcjoner reprezentacji Włoch ma zostać nowym opiekunem zespołu z Wiśniewskim i Żurkowskim w składzie.

Donadoni ostatni raz kontakt z futbolem miał w latach 2019-2020, gdy pracował w chińskim Shenzhen FC. Wcześniej odpowiadał za wyniki m.in. Bologni, Parmy, Cagliari czy Napoli. Z reprezentacją Włoch dotarł do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w 2008 roku.