Buffon zdradził, kiedy chciał zakończyć karierę

Pressfocus Na zdjęciu: Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon wciąż jest aktywnym bramkarzem. Obecnie broni barw Parmy, w której zaczynał przygodę z profesjonalnym futbolem. W poniedziałek we włoskich mediach pojawił się interesujący wywiad z 43-latkiem. Opowiedział w nim, co dalej skłania go do trenowania i dlaczego jeszcze nie zakończył kariery.

Gianluigi Buffon pomimo 43-lat dalej jest zawodowym piłkarzem

Włoch wyznał w wywiadzie, co zadecydowało o wydłużeniu jego kariery

Bramkarz jest obecnie związany z Parmą do 2023 r.

Telefon z Paryża wydłużył karierę Buffona

Latem 2018 r. Gianluigi Buffon rozważał zakończenie kariery. Wówczas sięgnął z Juventusem po Scudetto i Puchar Włoch. W tamtym okresie miał już 40-lat, więc wydawać się mogło, że to idealny moment na zawieszenie butów na kołku. Niespodziewanie kilka tygodni później, legenda włoskich boisk trafiła do Paryża. Dopiero teraz legendarny bramkarz uchylił rąbka tajemnicy odnośnie całej sprawy podczas wywiadu dla La repubblica del pallone.

– Po sezonie 2017/18 usiadłem w domu i uświadomiłem sobie, że nigdy nie wyjechałem za granicę. Chwilę później napisałem do swojego agenta, że czas zakończyć karierę. Dodałem jednak coś na końcu. Poprosiłem, gdy w przypadku telefonu z Realu Madryt, Barcelony czy PSG od razu się ze mną skontaktował – wyznał Buffon.

– Kiedy szykowałem się do wakacji z rodziną, nagle zadzwonił telefon. Zobaczyłem, że dzwoni agent. To było 20 dni od mojej wiadomości, co do końca kariery. I w sierpniu 2018 r. usłyszałem, że chce mnie PSG. Przyjąłem ich ofertę i nie żałuję. Dzięki temu nadal gram w piłkę – dodał.

Włoch będzie czynnym piłkarzem przynajmniej do 2023 r.

Buffon w PSG występował tylko przez sezon. Rok później wrócił do Juventusu, gdzie pełnił rolę rezerwowego bramkarza. Wojciech Szczęsny mógł liczyć na zdecydowanie więcej występów, ale Włoch również otrzymywał cenne minuty w mniej prestiżowych spotkaniach.

Tymczasem 43-latek wrócił do Parmy, w której stawiał pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu. Od 1995 r. piłka nożna zmieniła się nie do poznania. Buffon pozostał jednak taki sam. Nadal uczestniczy w życiu sportowym, z kolei jego obecny kontrakt wygasa dopiero w 2023 r.

Przez wszystkie lata swojej kariery wygrał z Juventusem aż 10 tytułów mistrza Włoch, sześć razy wygrywał Puchar Włoch, siedmiokrotnie podnosił trofeum Superpucharu Włoch, został także mistrzem Francji oraz mistrzem świata w 2006 r. z reprezentacją Włoch i mistrzem Europy z kadrą U21 w 1996 r.

– Zrobię wszystko, żeby Parma znów awansowała do Serie A. Nie jest łatwo, ale przed nami jeszcze pół sezonu. Zobaczymy wiosną, gdzie będziemy – zapowiedział.

Aktualnie Parma nie radzi sobie najlepiej na zapleczu włoskiej ekstraklasy. Dotychczas uzbierała 17 oczek, co pozwala na zajęcie 14. lokaty. Do lidera traci z kolei 10 punktów.

