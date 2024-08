Klub Serie B chce polskiego pomocnika. Był na celowniku Legii Warszawa

Roberto Ramaccia / Alamy Na zdjęciu: Filip Jagiełło

Filip Jagiełło wzmocni AC Reggiana?

Wychowanek Zagłębia Lubin przeniósł się do CFC Genoa w 2019 roku za dwa miliony euro. Od tego czasu Filip Jagiełło był wypożyczany do Brescii oraz Spezii Calcio. W czerwcu pojawiły się doniesienia, że 26-latek znalazł się na radarze Legii Warszawa. Wiele wskazuje, że Polak nie zamierza wracać do PKO Ekstraklasy i pozostanie na Półwyspie Apenińskim.

Zdaniem “Sky Sports Italia”, postawa Jagiełły zwróciła uwagę AC Reggiana, która poszukuje wzmocnień w środku pola. Były reprezentant młodzieżowej reprezentacji Polski ma spore doświadczenie na boiskach Serie B. W ciągu pięciu lat rozegrał 109 meczów i strzelił 14 goli na drugim poziomie rozgrywkowym, a także ma za sobą 13 gier w Serie A.

Negocjacje dotyczące transferu są w toku, a obie strony wyrażają nadzieję na szybkie osiągnięcie porozumienia. Włoski klub chce wypożyczyć do końca czerwca 2025 roku. Transfer Jagiełły do Reggiany byłby kolejnym krokiem w karierze polskiego zawodnika, umożliwiającym mu dalszy rozwój we Włoszech. Serwis transfermarkt.de wycenia pomocnika na 1,1 mln euro.