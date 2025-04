Real traci cierpliwość. Możliwy smutny zwrot w karierze

Real Madryt w ofensywie ma wielu kandydatów do gry. Tym samym na boczny tor został odstawiony Brahim Diaz. Ciekawe wieści na temat gracza przekazało RadioEstadio.

Brahim Diaz na wylocie z Realu Madryt

Real Madryt w ofensywie w tej kampanii stawia przede wszystkim na takich graczy jak: Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo czy Arda Guler. Tym samym odpowiednio dużo czasu na grę w La Liga nie otrzymuje Brahim Diaz. Wieści na temat piłkarza przekazał natomiast dziennikarz Santiago Ortego z RadioEstadio.

Żurnalista przekonuje, że w klubie z Madrytu działacze są niezadowoleni z postawy marokańskiego piłkarza w tym sezonie. Pojawiają się narracje, sugerujące, że Brahim Diaz nie potrafił utrzymać poziomu z poprzedniej kampanii. Sytuacji gracza nie poprawia też pojawienie się w klubie reprezentanta Turcji. Arda Guler stara się maksymalnie wykorzystywać swoje szanse.

Tym samym niewykluczone, że 10-krotny reprezentant Maroka niebawem będzie musiał zmienić pracodawcę. Brahim Diaz ma co prawda ze stołecznym klubem kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku. Jednocześnie zawodnik nie myśli o tym, aby pożegnać się z Królewskimi. W każdym razie, jeśli gra piłkarza się nie poprawi, to można brać pod uwagę scenariusz związany z chęcią rozstania się z Brahimem Diazem przez giganta La Liga.

Urodzony w Maladze zawodnik trafił do Realu w styczniu 2019 roku z Manchesteru City za 17 milionów euro. W trakcie pobytu w stołecznym klubie zawodnik był dwukrotnie wypożyczany do AC Milan, gdzie zaliczył udany okres.

W tej kampanii Brahim Diaz zdobył łącznie sześć bramek i zaliczył siedem asyst, licząc wszystkie rozgrywki.

