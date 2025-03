fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński (w środku)

Bereszyński wróci do Legii? Przedstawił swój plan

Bartosz Bereszyński od 2017 roku nieprzerwanie gra we Włoszech. Przez wiele lat reprezentował Sampdorię, a w 2023 roku trafił na sześciomiesięczne wypożyczenie do Napoli. Po tym okresie trafił jeszcze na rok do Empoli, a od 2024 roku ponownie gra dla Sampdorii, tym razem jednak w Serie B.

W tym sezonie Bereszyński rozegrał we wszystkich rozgrywkach 19 spotkań. Po trudnym okresie otrzymał także powołanie do reprezentacji Polski na marcowe zgrupowanie, wchodząc z ławki rezerwowych w poniedziałkowym starciu z Maltą.

Bereszyński jest związany z Sampdorią umową tylko do końca sezonu. Jego zespół broni się przed spadkiem do Serie C, więc defensor będzie musiał podjąć konkretną decyzję o swojej przyszłości. Zapytany o plany w rozmowie z TVP Sport zasugerował, że chciałby jeszcze pograć na wysokim europejskim poziomie, ale realną opcją jest również powrót do Legii Warszawa.

– Czuję się znakomicie, a wszystko zależy od tego, jakie propozycje pojawią się w czerwcu. Z Legii żadnego kontaktu nie było, ale ja nigdy nie mówię “nigdy”, ani “nie”. Życie i piłka nożna nauczyły mnie, by nie wykluczać, ani nie zamykać się na żadną opcję. Nie ukrywam jednak, że chciałbym zostać i grać na wyższym poziomie niż w Ekstraklasie, czuję się na siłach, by temu podołać. Chciałbym jeszcze coś zdziałać we Włoszech albo w innym kraju. Zobaczymy, kto się zgłosi i co zaproponuje, a potem wybiorę opcję najlepszą dla mnie i dla rodziny. Nie ukrywam, że jej zdanie będzie najważniejsze, są na pierwszym miejscu i nigdy nie podejmę decyzji wyłącznie pod swoim kątem, a tylko pod kątem rodziny – przyznał w rozmowie z TVP Sport.