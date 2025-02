Legia odrzuciła ofertę za wielki talent. Włosi mocno naciskali

Legia Warszawa w ostatnich dniach okienka otrzymała konkretną propozycję za jeden ze swoich największych talentów. Paweł Gołaszewski z portalu Piłka Nożna zdradził, że Jan Ziółkowski mógł trafić do Włoch.

Wojciech Dobrzynski / Legionisci.com / PressFocus Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Legia nie zamierza sprzedawać Ziółkowskiego

Jan Ziółkowski to bez wątpienia jedna z najjaśniejszych postaci nowego pokolenia w szeregach stołecznej ekipy. Legia Warszawa jest świadoma potencjału 19-latka i wie, że w przyszłości może solidnie na nim zarobić. Pierwsze oferty za środkowego obrońcę już wpływają na Łazienkowską. Zainteresowanie młodzieżowym reprezentantem Polski wykazały już drużyny z Anglii i Włoch.

Hull City i Cremonese to dwa kluby, które na początku stycznia złożyły Wojskowych propozycje za Ziółkowskiego. W grze o transfer defensora pojawił kolejny zespół. To Pisa, aktualny wicelider Serie B. Podopieczni Filippo Inzaghiego tracą tylko dwa punkty do liderującego Sassuolo i mają pięć oczek przewagi nad Spezią.

Legia Warszawa – sezon 2024/25

Paweł Gołaszewski z portalu Piłka Nożna ujawnił, że Torri chcieli wyłożyć kwotę przekraczającą dwa miliony euro. Jednak Legia na razie nie zamierza rozstawać się z piłkarzem, którego wartość będzie regularnie wzrastała. Kontrakt Ziółkowskiego obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. W porozumieniu zawarto klauzulę umożliwiającą przedłużenie współpracy o dwa lata.