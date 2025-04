Real Madryt rozwiał wątpliwości ws. El Clasico. Wszystko jasne

Real Madryt oficjalnie potwierdził, że nigdy nie rozważał rezygnacji z udziału w finale Pucharu Króla. Klub wydał komunikat, w którym odnosi się do zamieszania wywołanego wypowiedziami sędziów przed El Clasico.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt potwierdza udział w finale Pucharu Króla

Real Madryt opublikował oficjalny komunikat, w którym stanowczo zaprzecza plotkom, jakoby klub planował nie stawić się na finał Pucharu Króla przeciwko Barcelonie. Oświadczenie zostało wydane po serii spekulacji, które pojawiły się w mediach w związku z ostrymi słowami Gonzaleza Fuertesa i emocjonalnym wystąpieniem Ricarda De Burgos Bengoetxea.

– Wobec plotek, które pojawiły się w ostatnich godzinach, Real Madrid C.F. informuje, że nasz zespół nigdy nie rozważał rezygnacji z udziału w jutrzejszym finale – czytamy w komunikacie.

Królewscy zaznaczyli, że chociaż uważają wypowiedzi arbitrów za „niefortunne i nieodpowiednie”, nie mogą one przyćmić wydarzenia o światowym znaczeniu, które obejrzą setki milionów ludzi. Klub podkreślił również szacunek wobec kibiców, którzy licznie przybyli do Sewilli, by wspierać drużynę w finale.

– Real Madryt rozumie, że wartości futbolu muszą przeważyć, mimo wrogości i niechęci, które ponownie ujawniły się wobec naszego klubu ze strony wyznaczonych na finał sędziów – kontynuuje komunikat.

Decyzja Realu Madryt o pozostaniu przy udziale w finale kończy najgorętsze spekulacje ostatnich godzin, choć napięcie wokół meczu nadal pozostaje wysokie. Federacja nie planuje zmieniać obsady sędziowskiej, a Królewscy zamierzają walczyć o trofeum na boisku, mimo wyraźnie napiętej atmosfery.