IMAGO / Antonio Balasco Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter pokonał Lazio 2:0

Był to mecz 16. kolejki Serie A

Nerrazzuri nie przegrali od 15 spotkań

Inter niepokonany od 15 meczów. Lautaro zabawił się z Lazio

Inter jest w bardzo wysokiej formie i mknie po mistrzostwo Włoch. Drużyna Simone Inzaghiego pokonała Lazio 2:0, przedłużając serię meczów bez porażki do 15 spotkań.

Na pierwszą bramkę w tym spotkaniu kibice zgromadzeni na Stadio Olimpico musieli poczekać do 40 minuty. Wówczas Lautaro Martinez doskonale odczytał zamiary obrońcy Lazio i przejął niedokładne podanie do bramkarza. Argentyńczyk minął golkipera, a potem zabawił się z defensorami, ostatecznie trafiając do siatki.

Inter Mediolan prowadzi do przerwy 1:0 z S.S. Lazio! 🔥



Lautaro Martínez musiał wykorzystać taki prezent od rywali! ⚽️🎁



Już teraz zapraszamy na drugą połowę do Eleven Sports 1! #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/nuczLk0mb2 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 17, 2023

W 67. minucie wynik spotkania podwyższył Marcus Thuram. Francuz po podaniu od Nicolo Barelli długo się nie zastanawiał i pomimo starań obrony Lazio umieścił piłkę w bramce. Jak się później okazało, był to ostatni gol w tym meczu.

Czytaj dalej: Prezydent Interu Mediolan postawił jasny cel przed zespołem. Tylko to się liczy