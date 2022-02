PressFocus Na zdjęciu: Sven Botman i Moise Kean

Sven Botman potwierdził, że otrzymał w styczniu konkretne oferty z Milanu i Newcastle United. Holenderski obrońca klubu jednak nie zmienił, ale przyznaje, że latem może dojść do transferu z jego udziałem.

Sven Botman jest uważany za jednego z najbardziej perspektywicznych obrońców w Europie

Jego występy w barwach francuskiego Lille przypadły do gustu przedstawicielom wielu europejskich klubów

W styczniu rozmowy z Lille w sprawie jego transferu prowadziły Milan i Newcastle United

Dwie konkretne oferty dla Botmana

Przyszłość 22-letniego środkowego obrońcy, który obecnie z powodzeniem występuje w Lille, była w ostatnich tygodniach tematem intensywnych spekulacji. Zainteresowania jego pozyskaniem nie ukrywali przedstawiciele Milanu i Newcastle United, którzy złożyli nawet w tej sprawie oferty, chcąc piłkarza sprowadzić do siebie już w styczniu. Obie propozycje zostały jednak odrzucone przez francuski klub, w którym Botman pozostanie przynajmniej do końca obecnego sezonu,

– Ich oferty były konkretne. Którą z nich wolę? Oba kluby mają swoje atuty. Wszyscy mówią o pieniądzach, ale ważny jest także projekt – powiedział Botman, cytowany przez calciomercato.com. – Zobaczcie od czego zaczynano w Manchesterze City i Paris Saint-Germain. Myślę, że miło byłoby być jego częścią, choć Milan to także cudowny klub – kontynuował.

– Dobrze wypadłem w Lille, gramy w Lidze Mistrzów i odgrywam ważną rolę w zespole. Czasami pojawiają się jednak okazje, które musisz wykorzystać i czuję, że latem mogę być gotowy na nowy krok – dodał obrońca.

Botman na boiskach francuskiej ekstraklasy występuje od lipca 2022 roku, kiedy trafił do Lille za 8 milionów euro z Ajaksu Amsterdam, którego jest wychowankiem. We francuskim zespole zagrał do tej pory 67 razy, a swoimi występami zwrócił na siebie również uwagę sztabu szkoleniowego pierwszej reprezentacji Holandii. 22-latek otrzymał już nawet powołanie do kadry, ale na razie nie dane mu było w niej zadebiutować.

