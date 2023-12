fot. Imago/Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński wciąż nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości

Po sezonie wygasa jego kontrakt z Napoli

Polak ma możliwość dołączenia do Interu Mediolan

Zieliński zdecyduje się na zmianę klubu?

Przyszłość Piotra Zielińskiego pozostaje nierozstrzygnięta. Po sezonie wygasa jego kontrakt z Napoli, a rozmowy w sprawie kontynuowania współpracy utknęły w martwym punkcie. Latem reprezentant Polski był bliski przenosin do Arabii Saudyjskie, lecz finalnie nie zgodził się na transfer. Wielokrotnie wspominał, że chciałby pozostać w Neapolu na dłużej, natomiast jest to uzależnione od kilku czynników.

Napoli jest otwarte na przedłużenie umowy z pomocnikiem, natomiast pragnie dość radykalnie zmniejszyć jego dotychczasowe zarobki. Zieliński nie godzi się na wszystkie założenia, dlatego negocjacje się przedłużają. W międzyczasie do tej rywalizacji poważnie wkroczył Inter Mediolan, który kusi Polaka większą pensją, a także możliwością gry walki o najwyższe cele.

O Zielińskim publicznie wypowiedział się prezydent Napoli Aurelio De Laurentiis. Nie ma on pewności, że Polak zostanie w klubie.

– Rozmawiamy cały czas o nowym kontrakcie. Piotr powiedział, że chce zostać w Napoli na całe życie. Między tym, co się mówi, a co się robi, jest też fakt, że jako Polakowi w pewnym stopniu zależy mu na słońcu i morzu. Ale być może jest bardziej przyzwyczajony do mglistego otoczenia – tajemniczo skomentował prezydent mistrza Włoch.

