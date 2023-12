fot. PressFocus Na zdjęciu: Ernest Muci

Ernest Muci to jeden z najlepszych piłkarzy w Ekstraklasie i gwiazda Legii Warszawa

Zimą Wojskowi mogą stracić Albańczyka, który generuje bardzo duże zainteresowanie

W przypadku transferu Muciego może paść nawet rekord sprzedażowy

Muci opuści Legię już zimą?

Ernest Muci w tej edycji Ligi Konferencji Europy pokazał się z fantastycznej strony. Szczególnie udany był dla niego dwumecz z Aston Villą, kiedy to ściągnął na siebie bardzo duże zainteresowanie. Albańczyk stale się rozwija i już teraz można go śmiało nazwać gwiazdą drużyny. Niewykluczone, że Legia Warszawa tej zimy straci swojego snajpera.

Na ten moment oficjalnych ofert nie ma, natomiast zainteresowanie wykazuje nawet kilkanaście klubów. Muci jest łączony z transferem do mocniejszej ligi już od dawna. TVP Sport informuje, że Wojskowi mogą na nim zarobić nawet rekordowe pieniądze. Do tej pory najdrożej sprzedanym zawodnikiem jest Radosław Majecki, za którego AS Monaco zapłaciło siedem milionów euro. Zachodnie europejskie kluby za piłkarzy ofensywnych z reguły płacą większe pieniądze.

Choć Legia nie będzie wypychać Muciego, wiele zależy od ewentualnych ofert. Tej zimy Warszawę może opuścić także Bartosz Slisz.

