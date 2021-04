Zieliński z koronawirusem? Napoli czeka na wyniki badań

Napoli martwi się o zdrowie Polaka. Po powrocie ze zgrupowania Zieliński przeszedł już dwa testy, ale wyniki są niejednoznaczne.

Zieliński mógł się zakazić

Włoski dziennik Corriere dello Sport doniósł, że tuż po przyjeździe do Neapolu Piotr Zieliński przeszedł badanie na obecność koronawirusa. Wynik był pozytywny. Powtórzone badanie zmieniło nieco obraz, bo wskazało wynik negatywny. By wskazać ostateczną odpowiedź, Polak przeszedł bardziej precyzyjne badanie krwi. Na jego wyniki trzeba czekać do piątku. Media z Półwyspu Apenińskego zaznaczają, że pomocnik na zgrupowaniu reprezentacji Polski mieszkał z Łukaszem Skorupskim, u którego zdiagnozowano koronawirusa.

W klubie mają nadzieję, że skoro Zieliński w październiku chorował już na COVID-19, jeden z wyników był fałszywie pozytywny przez to, że w organizmie obecny jest jeszcze wirus. Jest go jednak na tyle mało, że nie jest zaraźliwy.

Nic dziwnego, że Napoli tak zależy, by polski pomocnik znalazł się w kadrze na powrót Serie A. 26-latek jest dla Gennaro Gattuso zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Wystąpił w 36 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach tego sezonu. Zanotował w nich osiem bramek i tyle samo asyst.

W najbliższym meczu ligowym Petronopei podejmą u siebie w sobotnie popołudnie ostatnie w tabeli Crotone. Dla finansów zespołu z Neapolu kluczowy jest awans do Ligi Mistrzów. W tym momencie drużyna Gennaro Gattuso traci do czwartej Atalanty dwa punkty, ale też rozegrała o jedno spotkanie mniej.

