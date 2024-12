Piotr Zieliński w rozmowie z dziennikiem Quotidiano Sportivo opowiedział o zmianie klubu. Reprezentant Polski zdradził, że mimo innych ofert pragnął transferu do Interu Mediolan.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Pragnąłem tylko Interu – mówi Zieliński

Piotr Zieliński wraz z końcem czerwca opuścił po ośmiu latach SSC Napoli. Reprezentant Polski nie przedłużył wygasającego kontraktu, z czego skorzystał Inter Mediolan. Nerazzurri szybko osiągnęli porozumienie z pomocnikiem, podpisując umowę do czerwca 2028 roku.

30-latek jak na razie nie wywalczył stałego miejsca w wyjściowym składzie. Natomiast szkoleniowiec Simone Inzaghi regularnie daje mu okazje do zaprezentowania swoich możliwości. Jak dotąd Zieliński rozegrał w tym sezonie 17 spotkań, w których zdobył dwie bramki. Polak na murawie spędził łącznie 826 minut.

Niedawno zawodnik Il Biscione udzielił wywiadu dla dziennika Quotidiano Sportivo. W krótkiej rozmowie opowiedział o transferze do Interu Mediolan. Zieliński zdradził, że choć miał wiele innych ofert, pragnął dołączyć do zespołu aktualnego mistrza Włoch. Ponadto ujawnił, na co liczy w nadchodzącym 2025 roku.

– Inter to jeden z największych klubów w Europie. Chcieli mnie za wszelką cenę, co dla zawodnika jest miłe, gdy czuje się doceniony. Miałem wiele ofert, ale pragnąłem tylko Interu – powiedział Piotr Zieliński, cytowany przez portal sempreinter.com.

– Chciałbym wygrać wiele trofeów z Interem. Mam nadzieję na rok pełen sukcesów i bramek – dodał pomocnik reprezentacji Polski.

Inter Mediolan aktualnie zajmuje 3. miejsce w Serie A z dorobkiem 34 punktów. Nerazzurri tracą do pierwszej w tabeli La Dei 6 punktów.