fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

SSC Napoli zremisowało w środowy wieczór z Sassuolo w meczu 15. kolejki Serie A. Lider rozgrywek stracił tym samym niespodziewanie punkty. W każdym razie niezły występ zaliczył Piotr Zieliński.

Piotr Zieliński zaliczył w środowy wieczór swój 14. mecz w lidze włoskiej w tej kampanii

Polak jak na razie ominął tylko potyczkę z Genoą

Włoskie media oceniły występ reprezentanta Polski

Zieliński na fali wznoszącej

SSC Napoli dzięki wywalczeniu punkty w boju na MAPEI Stadium może pochwalić się dorobkiem 36 oczek w ligowej tabeli. Azzurri o zaledwie punkt wyprzedzają Milan. Okazję na poprawienie tego bilansu będą mieli już w sobotę w rywalizacji z Atalantą.

Tymczasem w środowej potyczce robił, co w jego mocy na boisku w Reggio Emilia Piotr Zieliński. Polski pomocnik zanotował dwie asysty. Najpierw obsłużył kluczowym podaniem Fabiana Ruiza, a później Driesa Mertensa. To nie wystarczyło jednak do tego, aby podopieczni Luciano Spallettiego wywalczyli pełną pulę.

La Gazzetta dello Sport oceniła występ Polaka na 6,5, podkreślając osiągnięcie zawodnika w postaci dwóch asyst. Popularny włoski dziennik sportowy wytknął jednak Zielińskiemu to, że ten zniknął na boisku, gdy Napoli miało kłopoty z rywalem.

CalcioMercato.it nieco wyżej oceniło występ polskiego piłkarza, wręczając mu notę 7. Jednocześnie dziennikarze podkreśli w krótkim opisie zawodnika jakość jego podania przy drugiej asyście. Tymczasem notę 7,5 dał Polakowi włoski Eurosport, komentując w pochlebnych słowach występ Ziela. “To był jego dzień” – napisano.

Zieliński w tym sezonie wystąpił łącznie w 14 spotkaniach Serie A, strzelając w nich cztery gole. Na koncie 27-latka są również cztery asysty.

