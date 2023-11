We włoskich mediach wciąż pojawiają się spekulacje na temat powrotu Antonio Conte do Juventusu, a tymczasem Ivan Zazzaroni, redaktor naczelny Il Corriere dello Sport twierdzi, że Massimiliano Allegri chce opuścić Starą Damę po zakończeniu sezonu.

IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Zazzaroni donosi, że Allegri chce odejść z Juventusu

Jego zdaniem po sezonie nastąpi zmiana na ławce trenerskiej Starej Damy

W jego miejsce do Turynu ma wrócić Antonio Conte

Allegri po sezonie opuści Juventus

Antonio Conte niedawno wywołał burzę we Włoszech otwierając się na powrót do Juventusu. – Zawsze istnieje również możliwość ponownego spotkania. Ważne jest, aby było wspólne zrozumienie idei i myśli – przyznał trener. Były menadżer Chelsea, Interu i Tottenhamu spędził trzy lata w Turynie zdobywając trzy tytuły mistrza Serie A, po czym nagle opuścił klub w sezonie 2014-15.

Tymczasem sensacyjne wieści w sprawie obecnego szkoleniowca Starej Damy Massimiliano Allegriego przekazał Ivan Zazzaroni z Il Corriere dello Sport sugerując, że ten po sezonie chce opuścić klub. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2025 roku.

– Wszyscy wiedzą, że Conte chce wrócić do Juventusu. Odrzucił Napoli, ponieważ miał inne pomysły. Jeśli chodzi o Allegriego, on chce opuścić Juventus. Czy uważasz, że jest w stanie zostać? Dostanie pieniądze i odejdzie. Otóż ​​to. To normalne – przyznał Zazzaroni.

