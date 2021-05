Nicola Zalewski to zawodnik, który ostatnio błysnął we włoskich mediach. Młodzieżowy reprezentant Polski najpierw miał udział przy golu na 3:2 w starciu przeciwko Man Utd w Lidze Europy. Tymczasem w ostatniej kolejce ligowej zawodnik z polskimi korzeniami zaliczył asystę. Młody talent udzielił ciekawego wywiadu serwisowi GrandHotelCalcioMercato.com, odnosząc się między innymi do swojej przyszłości.

Reprezentacja Polski pierwszym wyborem

Nicola Zalewski przede wszystkim uspokoił polskich kibiców, przekonując, że to właśnie reprezentację Polski traktuję jako pierwszy wybór. Tym samym Włosi będą musieli obejść się smakiem i niewykluczone, że wkrótce 19-latek otrzyma szansę od selekcjonera Biało-czerwonych.

– Pierwszy telefon przyszedł z Polski. Wtedy też pojawiło się zainteresowanie ze strony reprezentacji Włoch. Chciałbym jednak swoją przygodę kontynuować z reprezentacją Polski, bo z tej strony wierzono we mnie od dziecka. Reprezentowanie mojego kraju jest dla mnie wielkim zaszczytem. W pewnym stopniu mogę też w ten sposób podziękować moim rodzicom za wszystko, co im zawdzięczam – powiedział Zalewski w rozmowie z Marko Juriciem.

Młody zawodnik opowiedział również o tym, co czuł w trakcie debiutu w europejskich pucharach. – To było spełnienie moich dziecięcych marzeń. Zawsze tego chciałem doświadczyć i w końcu się udało. Nie chodzi o to, że się tego nie spodziewałem. Liczyłem na to, że w końcu się uda i stało się to rzeczywistością – mówił ofensywny pomocnik.

– Jednym z moich mentorów z pewnością jest Bruno Conti, który postawił na mnie. To on przywiózł mnie do Trigorii jako dziecko, sprawiając, że zrealizowałem marzenie, które miałem jako dziecko. Inną osobą, której dużo zawdzięczam, jest Paulo Fonseca. Dzięki niemu mogłem codziennie żyć swoim marzeniem. Występ w półfinale Ligi Europy nie zdarza się codziennie, a ja tego doświadczyłem. Trener zaufał mi i uwierzył, że dam sobie radę. Zaliczyłem udany przeskok do pierwszej drużyny, ale cieszy mnie również to, że każdy zawodnik, który dołącza do pierwszego zespołu Romy z Primavery, jest traktowany jak prawdziwy zawodnik – mówił Zalewski.

W nowej kampanii opiekunem Wilków będzie Jose Mourinho. Na temat Portugalczyka młody zawodnik też wyraził kilka słów. – Aktualnie nie myślimy o tym, co będzie, gdy pojawi się nowy trener. Koncentrujemy się na tym, aby jak najlepiej zakończyć sezon ligowy, mając szacunek dla Paulo Fonseki. Jose Mourinho to bez wątpienia świetny trener, który zdobył szacunek w środowisku piłkarskim na całym świecie. Jestem w stanie wyobrazić sobie siebie w jego zespole. Mam nadzieję, że tak będzie – powiedział młody zawodnik.

